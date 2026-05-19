Ona będzie nową kapitanką reprezentacji Polski. Zaskakująca zmiana

Trzeba przyznać, że Agnieszka Korneluk bardzo dobrze sprawdzała się w roli kapitanki polskiego zespołu w ostatnich latach. Środkowa była jedną z najbardziej doświadczonych w gronie kadrowiczek. Dodatkowo belkę pod numerem, czyli symboli kapitańskich obowiązków w siatkówce, nosiła również rozgrywająca Joanna Wołosz.

Aleksandra Szczygłowska nową kapitanką Polek! Właśnie zapadła decyzja

Korneluk i Wołosz nie zagrają już jednak w reprezentacji Polski. Pierwsza z wymienionych zakończyła swój reprezentacyjny czas po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024). Drużyna trenera Stefano Lavariniego dotarła wówczas do ćwierćfinału imprezy we Francji.

Co do Korneluk, tu sprawa jest dużo świeższa, bo środkowa podjęła decyzję o zakończeniu – ale definitywnie, kariery klubowej i reprezentacyjnej – stosunkowo niedawno. Sygnały pojawiały się jeszcze w trakcie sezonu 2025/26, choćby podczas rozmowy na łamach WPROST, ale ostateczne ogłoszenie nastąpiło już po zakończeniu siatkarskich rozgrywek.

Pojawiło się zatem pytanie: Kto będzie nową kapitanką? Początkowo wydawało się, że wybór padnie na Magdalenę Stysiak. Ostatecznie jednak, co można wyczytać na oficjalnej stronie Volleyball World, kapitańskie obowiązki przejęła Aleksandra Szczygłowska. Co ciekawe, libero właśnie po wielu latach… rozstała się z klubem, o czym poinformował wicemistrz kraju – KS DevelopRes Rzeszów.

Trener Lavarini ogłosił również kadrę na nadchodzącą coraz większymi krokami Ligę Narodów. Polki będą bronić brązowego medalu VNL zdobytego zarówno w 2025, jak i 2024 roku. Trzeba jednak przyznać, że w zespole pojawiło się sporo nowych twarzy.

Szeroki skład Polek na Ligę Narodów

Rozgrywające: Nadia Siuda, Alicja Grabka, Gabriela Makarowska-Kulej, Katarzyna Wenerska, Julia Bińczycka.



Atakujące: Julia Szczurowska, Magdalena Stysiak, Aleksandra Rasińska, Oliwia Sieradzka.



Przyjmujące: Natasza Ornoch, Julita Piasecka, Natalia Murek, Martyna Łukasik, Monika Lampkowska, Martyna Czyrniańska, Julia Orzoł, Weronika Szlagowska, Paulina Damaske.



Środkowe: Marta Orzyłowska, Anna Obiała, Sonia Stefanik, Rozalia Moszyńska, Natalia Kecher, Maja Koput, Natalia Dróżdż, Magdalena Jurczyk.



Libero: Klaudia Łyduch, Aleksandra Szczygłowska, Justyna Łysiak, Karolina Pancewicz.

Polskie siatkarki rozgrywki VNL rozpoczną 3 czerwca. Podczas pierwszego turnieju w chińskim Nankin zespół trenera Lavariniego zmierzy się z Belgią.

