Kluczowa decyzja dla reprezentacji Polski. Ten ruch dał sukces w United Cup

W rozgrywkach grupowych dwa razy po 3:0 z Niemcami i Holandią. A w ćwierćfinale 2:1 z Australią. Polska kroczy od sukcesu do sukcesu w United Cup 2026. Jak daleko zajdzie polski team podczas rywalizacji w Sydney?

Kapitan reprezentacji Polski o sukcesie. Świątek i Hurkacz to nie wszystko

Potencjał jest na naprawdę duży wynik. Rywalizację z gospodarzami, którą udało się rozstrzygnąć na swoją korzyść, skomentował kapitan reprezentacji Mateusz Terczyński.

Co tu kryć, jest dużo powodów do zadowolenia.

– Naprawdę był to dla nas świetny dzień. Też był to trudny dzień, bo było bardzo dużo emocji i stresu. Ale zawodnicy sobie świetnie poradzili z presją. Iga zaczęła świetnie, rozkręca się coraz bardziej, z meczu na mecz. Pokazuje coraz lepszy tenis. Dała nam prowadzenie 1:0. Potem „Hubi” zagrał naprawdę fenomenalny mecz. Widać, że jest w świetniej formie i pokazuje naprawdę niesamowity poziom tenisa. Jak na to, że tak długo nie rywalizował, naprawdę świetnie sobie radzi. Nie wykorzystał paru szans, ale to jest normalne, kiedy tak długo się nie gra meczów. I na pewno z każdym kolejnym będzie mu szło coraz lepiej i będzie wykorzystywał te decydujące sytuacje – ocenił Terczyński.

Warto dodać, że to kapitan kadry Polski podjął decyzję, że w mikście, przy stanie 1:1, zagrają Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Czyli zestaw, który jest w Sydney niepokonany, mając na swoim koncie wygrane, kolejno: z Niemcami 2:0, z Holandią 2:1 i Australią 2:0.

– Świetny mecz Kasi Kawy i Janka Zielińskiego. Pod dużą presją, mecz o ogromną stawkę. I naprawdę poradzili sobie świetnie. Grali już trzeci mecz na tym turnieju razem, więc naprawdę ciesze się z mojej decyzji. I cieszę się też z tego, jak drużyna się wspiera, jak dużo dajemy sobie energii. Więc będziemy walczyć, jutro mamy mecz ze Stanami Zjednoczonymi. Damy z siebie wszystko i dziękujemy za wsparcie – skwitował kapitan polskiej drużyny, która zameldowała się w półfinale imprezy.

United Cup 2026: Gdzie i kiedy oglądać półfinał Polska – USA?

Kiedy i gdzie obejrzeć mecz Polska – USA? Półfinałowe starcie w United Cup 2026, które będzie powtórką… ubiegłorocznego finału, już w sobotę (tj. 10 stycznia), właściwie od samego rana polskiego czasu.

Rywalizacja powinna rozpocząć się około 7:30 meczem Huberta Hurkacza z Taylorem Fritzem. Następnie singiel pań i starcie wagi ciężkiej, czyli Iga Świątek – Coco Gauff. Ten mecz w granicach godziny 9:00. I na koniec mikst, tu wybór uczestniczek i uczestników może być różny. USA grał w zestawie Coco Gauff / Christian Harrison. W przypadku polskiego duetu najpewniej może być to ponownie duet Kawa / Zieliński.

Przed półfinałem Polska – USA rozegrana zostanie pierwsza z półfinałowych batalii, mianowicie Belgia – Szwajcaria.

Wszystkie mecze United Cup 2026, będą pokazywane na antenach Polsatu Sport, a internetowo za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

