Gwiazdy skradły show na Gali Mistrzów Sportu. Od tych stylizacji ciężko oderwać wzrok!

W Teatrze Wielkim w Warszawie trwa jubileuszowa Gala Mistrzów Sportu. Wśród nominowanych do tytułu „Najlepszego Sportowca Roku 2025” znaleźli się m.in. Robert Lewandowski, Wilfredo Leon, Iga Świątek, Aleksandra Mirosław, Agnieszka Korneluk, Julia Szeremeta oraz Bartosz Zmarzlik.

Gala Mistrzów Sportu. Kto wygrał?

Nagroda dla najlepszej drużyny 2025 roku trafiła do męskiej reprezentacji Polski w siatkówce. Z kolei najlepszym trenerem został Tomasz Dylak, szkoleniowiec Agaty Kaczmarskiej, Anety Rygielskiej i Julii Szeremety. W kategorii „Wydarzenie sportowe 2025 roku” wyróżniono Wielką Warszawską, czyli jedna z najbardziej prestiżowych gonitw w kalendarzu wyścigów konnych.

Gala mistrzów sportu. Tak prezentowały się gwiazdy

W trakcie Gali Mistrzów Sportu miała miejsce poruszająca scena. Gdy Grubson śpiewał jeden ze swoich największych hitów – Na szczycie – na ekranach pokazano podobizny zmarłych sportowców, którzy na trwałe zapisali się w historii polskiego sportu. Publiczność zobaczyła m.in. wizerunki gwiazd polskiego sportu, które odeszły w minionych latach.

