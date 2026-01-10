Koszmar Igi Świątek. Ten scenariusz znów powtórzył się na korcie

Na korcie w Sydney pojawiły się wiceliderka rankingu WTA Iga Świątek oraz numer 4 światowych list – Coco Gauff. Wiadomo było, że mowa o meczu na najwyższym poziomie żeńskiego tenisa. I faktycznie, tak właśnie było. Choć ponownie potwierdziło się, że Gauff znalazła sposób na Świątek.

United Cup: Iga Świątek – Coco Gauff. Koszmar Polki w półfinale imprezy

Choć w bezpośrednich pojedynkach Polka ma dodatni bilans, mając 11 zwycięstw i 4 porażki, to trzy z tych drugich wydarzyły się... w trzech ostatnich meczach. A po przegranej w półfinale United Cup 2026, można dopisać czwartą przegraną z rzędu Polki w starciach Świątek – Gauff.

Pierwszy set sobotniego starcia nie wskazywał jednak na to, że rywalizacja może potoczyć się nie po myśli polskiej liderki drużyny. Świątek grała bowiem równo z Amerykanką, obie były w stanie się przełamać, było m.in. 4:1 dla Gauff, następnie 4:4 – po świetnym powrocie polskiej zawodniczki.

twitter

Ostatecznie jednak po 42 minutach to Amerykanka wygrała 6:4. Zyskując z pewnością przewagę pod względem psychologicznym. Widać to było po mowie ciała oraz po... mnożących się błędach po stronie Świątek

I choć w drugiej odsłonie na tablicy wyników rezultat był już bardziej jednostronny, nie można odmówić wiceliderce rankingu WTA woli walki. Kiedy Gauff dwukrotnie przełamywała Polkę, odpowiednio w drugim i czwartym gemie, obie panie długo walczyły na przewagi. Amerykanka zachowywała jednak więcej zimnej krwi, często nie tylko popisując się swoją bardzo dobrą grą, ale też skrzętnie korzystając z błędów rywalki. Choć Świątek obroniła trzy piłki meczowe i zdołała odpowiedzieć jednym przełamaniem powrotnym, wychodząc z 0:5 na 2:5 przy własnym serwisie.

twitter

Ostatecznie skończyło się na wygranej Gauff 6:4, 6:2 i wyrównaniu stanu półfinału na 1:1. W męskim starciu singlowym Hubert Hurkacz pokonał bowiem Taylora Fritza w dwóch setach, konkretniej – w dwóch tie-breakach.

Polska – USA. Gdzie i kiedy oglądać decydujący mecz o finale?

Do rozstrzygnięcia losów półfinału trzeba będzie zatem poczekać do rywalizacji mikstów. Po polskiej stronie w poprzednich trzech starciach były to występy Katarzyny Kawy i Jana Zielińskiego. W przypadku amerykańskim: Coco Gauff / Christian Harrison.

Wszystkie mecze United Cup 2026, będą pokazywane na antenach Polsatu Sport, a internetowo za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Czytaj też:

Hubert Hurkacz zaczarował w United Cup. Kapitalny występ Polaka!Czytaj też:

Cios dla legendy polskich skoków. Szokujące wieści z Zakopanego