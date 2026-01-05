Iga Świątek wróciła z dalekiej podróży. Polska oficjalnie lepsza od Niemiec!

Warto zauważyć, że zanim panie wyszły na kort w Sydney, kapitalny powrót do gry zaliczył Hubert Hurkacz. Tenisista pochodzący z Wrocławia po 208 dniach przerwy spowodowanej kontuzją i późniejszą rehabilitacją, zanotował bardzo cenny triumf. Polak pokonał bowiem trzeciego tenisistę rankingu ATP – Alexandra Zvereva. Niemiec przegrał z Hurkaczem w dwóch setach 3:6, 4:6.

Thriller w meczu Igi Świątek. Spore tarapaty wiceliderki rankingu WTA

Wydawało się, że to Hurkacz będzie miał większe problemy ze zwycięstwem w meczu singlowym starcia Polska – Niemcy. Jak jednak pokazały realia, dużo bardziej napocić musiała się w poniedziałek Iga Świątek. Polska stanęła do walki z Evą Lys (39. WTA). Niemką solidną, ale w dotychczasowych spotkaniach niemogącą znaleźć skutecznego sposobu na sześciokrotną mistrzynię turniejów Wielkiego Szlema.

Po niespełna godzinie gry okazało się, że Lys zdołała jednak... wygrać ze Świątek swojego pierwszego seta w karierze. A wynik 6:3, z aż czterema(!) przełamaniami serwisu Polki na koncie, mógł szokować. Pierwsza odsłona trwała łącznie 57 minut. Trzeba oddać Niemce, że grała rewelacyjny tenis.

twitter

Z drugiej strony, Świątek popełniała mnóstwo własnych błędów, dodatkowo nakręcając grę przeciwniczki. Polka po przegranym pierwszym secie w drugiej odsłonie zanotowała kluczowe przełamanie na 4:3, poprawiając po chwili na 5:3 i ostateczne 6:3. Warto dodać, że kilkanaście minut wcześniej było 1:3 na niekorzyść Świątek, więc faworytka wyszła ze gigantycznego kryzysu.

Wygranie pięciu gemów z rzędu musiało zrobić wrażenie na Niemce.

twitter

Szóstego gema z rzędu Polka zdobyła na otwarcie decydującego seta (1:0). Lys nie zamierzała jednak oddawać tego, na co tak ciężko pracowała wcześniej. Niemka, mając po drugiej stronie siatki coraz bardziej napędzoną Świątek, była pod dużą presją. Polka wyszła już na początku na 3:1 z przełamaniem, ale Lys odpowiedziała – wyrównując na 3:3.

twitter

Co więcej, Niemka miała dwie szanse na przełamanie przy podaniu Świątek w siódmym gemie (3:3). Polka zdołała się jednak wybronić, co ciekawe, w głównej mierze nie pierwszym, a drugim podaniem – z odpowiednią rotacją oraz tzw. kickiem (wysokością odbicia piłki po koźle). Chwilę później było zresztą 4:4 i emocje na korcie w Sydney tylko rosły, ku uciesze licznie zgromadzonej publiczności.

Dwa ostatnie gemy należały jednak do wiceliderki rankingu WTA. Po ponad dwóch godzinach bitwy Świątek triumfowała w ostatniej odsłonie 6:4 i w całym meczu 2:1.

Ostatnią odsłoną meczu Polska – Niemcy będzie rywalizacja miksta. Poszczególne starcia w United Cup składają się bowiem z dwóch meczów singlowych (kobiety i mężczyźni) oraz właśnie gry podwójnej, w duetach damsko-męskich.

Drugie grupowe starcie dla Polski to rywalizacja z Holandią. Ta odbędzie się w środę (tj. 7 stycznia) od 0:30 polskiego czasu. Na początek starcie Hubert Hurkacz – Tallon Griekspoor, następnie Iga Świątek – Suzan Lamens (2:30) i mikst od 4:30.

Wszystkie mecze United Cup 2026, będą pokazywane na antenach Polsatu Sport, a internetowo za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Reprezentacja Polski w United Cup. Historia całkiem pozytywna!

Warto przypomnieć, że United Cup zastąpiło ATP Cup, które było rozgrywane w latach 2020-22. Wcześniej rozgrywki były znane jako Puchar Hopmana. W przypadku tej ostatniej z rywalizacji Polska triumfowała w 2015 roku.

Polski zespół ograł duet z USA 2:1, a drużyny tworzyli: Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz oraz Serena Williams i John Isner. W Pucharze Hopmana reprezentacja Polski (w składzie Agnieszka Radwańska i Grzegorz Panfil) była również w finale w edycji 2014, przegrywając z Francją (1:2).

Co do obecnego formatu, czyli United Cup, na trzy rozegrane edycje Polska była w finale dwukrotnie. W 2024 roku polski zespół przegrał 1:2 z Niemcami, a w ubiegłorocznej odsłonie (2025) lepszy okazał się team USA (0:2 na niekorzyść Polski).

W obu przypadkach drużynę po stronie polskiej tworzyli duet Iga Świątek – Hubert Hurkacz, zarówno w wydaniu singlowym, jak i deblowym.

Czytaj też:

Kamil Semeniuk bohaterem we Włoszech. Piękny gest dla młodych siatkarzyCzytaj też:

Agnieszka Korneluk o tym, co w życiu ważne. „Patrzę na zakończenie kariery”