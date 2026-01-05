Kamil Semeniuk bohaterem we Włoszech. Piękny gest dla młodych siatkarzy

Sir Susa Scai Perugia z kolejnym ważnym zwycięstwem w lidze. W 14. kolejce drużyna trenera Angelo Lorenzettiego wygrała po raz 12., co jest najlepszym dowodem, o jak dobrej formie zwycięzców niedawnych Klubowych Mistrzostw Świata mowa. I co istotne, po raz kolejny liderem zespołu był polski przyjmujący Kamil Semeniuk.

Kamil Semeniuk bohaterem! Zespół z Częstochowy „odwiedził” Polaka

Klub z Perugii w niedzielę ograł 3:1 Allianz Milano. Zespół prowadzony przez dobrze znanego w PlusLidze trenera Roberto Piazzę było stać na wyrównaną walkę z faworytem tylko w dwóch partiach, przegranej 21:25 i wygranej 25:23. Kolejne dwie odsłony to już zdecydowana przewaga po stronie gospodarzy z Perugii – wygrane 25:14(!) oraz 25:19.

Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobył… kolejny dobry znajomy polskich kibiców, atakujący Wassim Ben Tara. Posiadający polskie obywatelstwo siatkarz, w przeszłości grający dla reprezentacji Tunezji – ale mający chęć sprawdzenia się w zespole Nikoli Grbicia – wykręcił 18 punktów. Semeniuk zdobył za to 14 oczek, ale całościowo zyskał większe uznanie za wkład w grę zespołu. Polak zanotował skuteczność w ataku na poziomie 72 proc., do tego 63 proc. pozytywnego przyjęcia. Do tego warto dołożyć jednego asa serwisowego po stronie Semeniuka i aż osiem skutecznych obron.

Reprezentant Polski oprócz samego meczu, mógł z uśmiechem stanąć do zdjęcia już po spotkaniu, towarzysząc drużynie z ojczyzny, która pojawiła się w Perugii. Mowa o zespole juniorów Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa. Drużyna spod Jasnej Góry we Włoszech rozgrywała międzynarodowy turniej, zajmując ostatecznie piąte miejsce.

Zarówno przed meczem ligowym (po jednym z treningów) Sir Susa Scai Perugia, jak i po, Semeniuk z chęcią stanął do wspólnego zdjęcia. W tym drugim przypadku, oprócz reprezentanta i MVP spotkania, pojawił się również… selekcjoner reprezentacji. Grbić odwiedził bowiem halę, chcąc na żywo zobaczyć polskiego asa, który wyraźnie błyszczy w rozgrywkach na Półwyspie Apenińskim.

