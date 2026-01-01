Nikola Grbić myśli o zmianie pracy. Ta informacja nie ucieszy polskich kibiców

Pojawienie się Nikoli Grbicia w reprezentacji Polski, to był strzał w dziesiątkę. Sebastian Świderski, doceniając współpracę z Serbem w czasach działania w szeregach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, już jako szef PZPS, „przeszczepił” ten układ na drużynę narodową.

Nikola Grbić odejdzie z reprezentacji Polski? Sensacyjnie informacje!

Od początku 2022 roku serbski szkoleniowiec rozpoczął serię, która trwa… właściwie do teraz. Mowa o sukcesach w postaci regularnego zdobywania medali przez polskich siatkarzy na najważniejszych imprezach międzynarodowych.

Trzeba w to wliczyć najcenniejszy skalp, tj. przełamanie „klątwy ćwierćfinału”, trwającej właściwie dwie dekady, w kontekście turniejów olimpijskich. Polscy siatkarze sięgnęli pod batutą trenera Grbicia po wicemistrzostwo igrzysk na IO 2024 w Paryżu.

Serb ma podpisany kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej do kolejnego turnieju olimpijskiego, czyli Los Angeles 2028. Czy po tym celu odejdzie z Polski?

Wiele wskazuje na to, że to realny scenariusz, a Grbić obierze kurs na ojczyznę.

– Widzę siebie w przyszłości jako selekcjonera Serbii. Kiedy to będzie, nie wiem. Ale gdzieś na pewno o tym myślę. Moim pragnieniem jest uczyć nasze dzieci, przekazać im wiedzę, emocje i wszystko, co mam. Polacy są dla mnie świetni, czerpię radość z pracy z nimi. Ale inaczej jest, gdy po zdobyciu czegoś słyszysz swój własny hymn. O tym mówię w sensie emocjonalnym… Ja uwielbiam, gdy gra hymn Polski, szczególnie dlatego, że jest bardzo podobny do naszego dawnego hymnu, przy którym dorastałem w Serbii. Wiele elementów musi się jeszcze ułożyć […] Presja jest w Polsce zdecydowanie większa niż w Serbii. Nie zwracam na to zbyt dużej uwagi, bo to nie jest konstruktywne i nie pomaga. Oczekiwania są ogromne… Im więcej czasu mija, jeśli z każdych zawodów wracasz z medalem, tym oczekiwania rosną – przyznał Grbić w rozmowie z Meridian Sport, cytowanej dalej m.in. przez Polsat Sport.

Warto dodać, że trener Polaków w przeszłości był już selekcjonerem Serbii. Grbić pracował jako numer 1 w swoim kraju w latach 2015-19. W tym czasie wygrał z Serbami Ligę Światową (2016), zdobył w tych rozgrywkach również wicemistrzostwo (2015). Po stronie sukcesów zapisać też można brązowy medal ME dla Serbii z 2017 roku.

