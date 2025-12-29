Oto najlepszy polski siatkarz w 2025 roku! Zasłużył na tę nagrodę

Zestawienie najlepszych siatkarzy i siatkarek, to już niemal tradycja, spoglądając na media społecznościowe Volleyball World. Światowa federacja FIVB z pewnością ma odpowiedni przegląd tego, co dzieje się w siatkówce, w szczególności w wydaniu reprezentacyjnym. Klubowo, patrząc na Europę, to już działka federacji CEV.

Jakub Kochanowski najlepszym polskim siatkarzem. Zasłużony laur!

Kilkadziesiąt godzin wcześniej informowaliśmy, że piąte miejsce w zestawieniu Volleyball World zajął Wilfredo Leon. Przyjmujący Bogdanki LUK Lublin miał kluczowe znaczenie dla swojego klubu, ale też stanowił o sile reprezentacji Polski, spoglądając na najważniejsze mecze drużyny trenera Nikoli Grbicia.

Jak się okazało, pięterko wyżej w zestawieniu znalazł się kolejny z Polaków. Tym razem mowa o Jakubie Kochanowskim. Środkowy, który od lat jest „pewniakiem” w gronie kadrowiczów, zyskując uznanie zarówno w trakcie rozgrywanych meczów i turniejów, ale też w późniejszych zestawieniach „drużyn marzeń” i przeróżnych rankingów.

Kochanowski znalazł się na czwartej pozycji na świecie, zdaniem Volleyball World. Nie wydaje się, żeby w czołowej trójce miał wystąpić jeszcze jakikolwiek inny reprezentant Polski. Zespół Grbicia nie sięgnął przede wszystkim po złoto MŚ 2025, co będzie raczej ważące w zestawieniu. Należy się zatem spodziewać włoskich akcentów (mistrzowie świata), bądź bułgarskich – jako wicemistrzów globu – w szczególności piekielnie zdolny Aleksandar Nikołow.

Kochanowski był kapitanem drużyny – pod nieobecność Bartosza Kurka i Aleksandra Śliwki – zdobywającej złoto tegorocznej Ligi Narodów. Co więcej, w mediach społecznościowych Volleyball World można wyczytać, że Polak został ponownie okrzyknięty najlepszym środkowym – tym razem w trakcie MŚ 2025.

Nie jest również tajemnicą, że mnóstwo pociechy z Kochanowskiego mają również w klubach, w których występuje. Obecne w szeregach PGE Projektu Warszawa, a w kolejnym sezonie – o ile plotki się potwierdzą – „Kochan” ma stanowić o sile Aluronu CMC Warty Zawiercie.

Być może wspólnie ze swoim przyjacielem, nie tylko boiskowym, Tomaszem Fornalem.

