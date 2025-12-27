Wilfredo Leon może świętować! Ta decyzja ucieszy kibiców

Wilfredo Leon bez wątpienia ma za sobą wyjątkowo dobry rok. W pierwszej połowie 2025 roku Bogdanka LUK Lublin, w barwach której gra przyjmujący, sięgnęła po mistrzostwo Polski, a dołożyła do tego także triumf w Pucharze Challenge.

Nowy sezon tylko potwierdził siłę zespołu – drużyna prowadzona przez Stephane’a Antigę solidnie zadebiutowała w Lidze Mistrzów. Klub z Lublina zakończył rok jako lider tabeli PlusLigi.

Rok 2025 był dla Wilfredo Leona udany także w sezonie reprezentacyjnym. Razem z kadrą Polski sięgnął po złoty medal Ligi Narodów. Podczas turnieju finałowego został wyróżniony jako jeden z dwóch najlepszych przyjmujących. Biało-czerwoni sięgnęli także po brązowy medal mistrzostw świata a Wilfredo Leon stanowił jeden z filarów naszej reprezentacji.

Wilfredo Leon zachwyca świat!

Osiągnięcia przyjmującego zostały dostrzeżone poza Polską. Z okazji zbliżającego się końca roku Volleyball World przygotowało ranking 10 najlepszych siatkarzy na świecie minionych 12 miesięcy. Na piątym miejscu w zestawieniu znalazł się właśnie Wilfredo Leon.

„Wilfredo zabłysnął na międzynarodowej scenie, będąc jednym z liderów kadry podczas Ligi Narodów, w której reprezentacja Polski wywalczyła złoty nedal. Indywidualnie został wyróżniony tytułem najlepszego przyjmującego turnieju. Na poziomie klubowym był nie do zatrzymania – z Lublinem sięgnął po mistrzostwo Polski, otrzymując nagrodę MVP sezonu 2024/2025 PlusLigi” - czytamy w opisie wyróżnienia.

instagram

Najlepsi siatkarze 2025 roku. Nagroda dla Kochanowskiego?

Wilfredo Leon nie jest jedynym akcentem z PlusLigi, który pojawił się w tegorocznym rankingu Volleyball World. Wyróżniony został m.in. jego klubowy kolega z Lublina – środkowy Aleks Grozdanov, a także Patrik Indra, atakujący Norwida Częstochowa.

Na razie nie wiadomo, którzy siatkarze znajdą się na pozycjach 1-4 zestawienia Volleyball World. Eksperci przewidują, że wśród najlepszych zawodników mijającego roku znajdą się Alessandro Michieletto, Simone Gianelli, Alex Nikołow oraz środkowy PGE Projektu Warszawa Jakub Kochanowski, który w ostatnich tygodniach daje ogromny popis swoich umiejętności na parkietach PlusLigi.

Czytaj też:

Agnieszka Korneluk o tym, co w życiu ważne. „Patrzę na zakończenie kariery”Czytaj też:

Trener reprezentacji Polski siatkarzy o meczu z Rosją. „Nie byłbym zadowolony”