Sylwester u gwiazd polskiego sportu. Tak witali 2026 rok

Polscy sportowcy hucznie przywitali 2026 rok. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo relacji z sylwestrowych imprez, a fani mogli zobaczyć, jak świętują ich sportowi idole.

Sylwester 2026. Tak bawiła się Iga Świątek

Iga Świątek rozpoczęła sylwestra nieco wcześniej niż kibice w Polsce. Tenisistka przebywa aktualnie w Sydney, gdzie północ wybijała wtedy, gdy w naszym kraju była dopiero godzina 14.00. Wiceliderka rankingu WTA podzieliła się w sieci zdjęciem z ze swoim trenerem, Wimem Fissette. Iga miała na nosie sylwestrowe okulary, a Belg założył opaskę z napisem „Happy New Year”.

W Sydney Nowy Rok świętował też Hubert Hurkacz, który podobnie jak Iga Świątek, spędził sylwestra w gronie swojego zespołu. Już w poniedziałek 5 stycznia oboje rozpoczną rywalizację w tegorocznej edycji United Cup, gdzie Polacy zmierzą się z Niemcami i Holendrami.

Lewandowski, Szczęsny i Wrona na wspólnym sylwestrze

Anna i Robert Lewandowscy po świętach Bożego Narodzenia spędzonych w Polsce wrócili już do Barcelony. W sobotę 3 stycznia piłkarz rozegra swój pierwszy w tym roku mecz w barwach FC Barcelony z zajmującym 5. miejsce w La Liga Espanyolem.

Lewandowscy spędzili sylwestra na eleganckiej imprezie w stylu Casino Royal. U ich boku pojawił się klubowy kolega Roberta Lewandowskiego – Wojciech Szczęsny wraz żoną Mariną Łuczenko-Szczęsną. Do stolicy Katalonii przylecieli także siostra piłkarza Milena, były piłkarz Tomasz Chałas oraz były kapitan PGE Projektu Warszawa Andrzej Wrona oraz jego żona Zofia Zborowska.

Sylwester 2026. Tak bawili się polscy sportowcy

Relacjami z sylwestrowych zabaw podzielili się także polscy siatkarze m.in. Bartosz Kurek z żoną Anną, Tomasz Fornal oraz Bartosz Bednorz.

