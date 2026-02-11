Iga Świątek wyszarpała sukces Rosjance. Rywalka była wściekła

Mecz był rozgrywany w ramach turnieju WTA 1000 w Dosze. Polka dzień wcześniej uporała się z Indonezyjką Janice Tjen. Tym razem poprzeczka wylądowała wyżej, bo Daria Kasatkina to dużo bardziej doświadczona tenisistka w światowej stawce.

Polka miała swoje problemy, przegrywając pierwszego seta 5:7. Dwa kolejne padły jednak łupem Polki. Świątek wygrała dwukrotnie po 6:1, zamykając całą rywalizację na 2:1 w setach na swoją korzyść.

W ćwierćfinale imprezy w stolicy Kataru rywalką Polki będzie Greczynka Maria Sakkari.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

Czytaj też:

Katastrofa Huberta Hurkacza. Taki scenariusz jest wprost niewiarygodny!Czytaj też:

MKOl z zakazem dla Ukraińca ws. ofiar wojny. Olimpijka zareagowała na skandal