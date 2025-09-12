Trener Igi Świątek odkrył szokującą prawdę. „Może nie będzie mogła grać”

Z belgijskim szkoleniowcem Iga Świątek współpracuje od drugiej połowy 2024 roku. Pierwszymi poważnymi testami dla Polki i Belga były wyzwania sezonu 2025, kiedy można było mówić o kilkumiesięcznej perspektywie wspólnych treningów i pracy.

Wim Fissette o kontuzji Igi Świątek. Kulisy US Open są szokujące!

Polka jest aktualnie wiceliderką rankingu WTA. Świątek po dołku podczas zmagań na kortach ziemnych (zwłaszcza turnieje w Madrycie i Rzymie), odkuła się kapitalnym sukcesem podczas Wimbledonu. Londyński triumf, do tego półfinały w Australian Open czy Roland Garros, wspomniany ćwierćfinał w US Open. Rzeczywiście można mówić o całkiem niezłym sezonie, który zalicza polska tenisistka.

Fissette zdradził, jakie niepokoje pojawiły się podczas rywalizacji w Nowym Jorku. Co tu kryć, niewiele brakowało, żeby Świątek… nie stanęła do rywalizacji na kortach US Open. Ostatecznie jednak kolejny raz Polka potrafiła zacisnąć zęby i pokazać dużą, sportową klasę. Wola walki samej zawodniczki i praca całego sztabu Świątek sprawiły, że z NYC polska tenisistka mogła wyjeżdżać z podniesioną głową.

– Mieliśmy pewne problemy przed startem turnieju, związane z pęcherzem na stopie. Musieliśmy być bardzo ostrożni. Teraz, myśląc o tym z perspektywy czasu, czuję, że prawdopodobnie zachowaliśmy się w tej trudnej sytuacji najlepiej, jak potrafiliśmy […] Był moment, gdy pomyślałem: „Może nie będzie mogła grać”. I to też jest trudna sytuacja dla zawodniczki. Iga nie należy do tenisistek, które mają wiele kontuzji, zazwyczaj jest w świetnej formie i czuje się dobrze. To sytuacja, w której nigdy nie wiadomo, jak zawodniczka poradzi sobie mentalnie. Występowanie ze zdrętwiałą stopą sprawia, że podchodzi się do meczów z dużo większą liczbą myśli niż do normalnego spotkania, co stanowiło duże wyzwanie. Jestem dumny z Igi, jak sobie z tym poradziła i myślę, że możemy być zadowoleni z tego ćwierćfinału – przyznał Fissette w rozmowie z Dominikiem Senkowskim ze Sport.pl.

Przed Świątek seria turniejów w Azji. Na początek turniej, który odbędzie się w Seulu.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 24. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz to najnowsze w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych. Choć jak sama tenisistka wspomniała, po wygranej w Wimbledonie, gdyby mogła, zamieniłaby jednego z wygranych Wielkich Szlemów – na olimpijskie złoto.

Czytaj też:

Bartosz Kurek absolutnym rekordzistą! Kibice reprezentacji mogą być dumniCzytaj też:

Magda Linette ambasadorką „Tenis z T-Mobile”. Sprawdź, co nowego w projekcie