Magda Linette ambasadorką „Tenis z T-Mobile”. Sprawdź, co nowego w projekcie

Koniec lata to moment powrotów – do szkoły, do pracy, ale także na sportowe boiska i korty. Właśnie teraz rusza kolejny sezon Akademii „Tenis z T-Mobile”. Projekt, który wystartował przed wakacjami, szybko zdobył popularność. Pierwsze siedem odcinków oglądały tysiące osób zainteresowanych nauką gry w tenisa w prosty i przystępny sposób.

Teraz do sieci trafia nowa odsłona programu. Pierwszy powakacyjny odcinek pt. „Ofensywnie i defensywnie” swoją premierę miał 28 sierpnia na kanale YouTube Polskiego Związku Tenisowego.

Nauka gry dostępna dla wszystkich

Inicjatywa „Tenis z T-Mobile” powstała, by udowodnić, że tenis nie jest sportem zarezerwowanym dla nielicznych. Dzięki krótkim filmom edukacyjnym każdy może rozpocząć treningi – bez względu na wiek, doświadczenie czy miejsce zamieszkania. Do nauki wystarczy rakieta, odrobina miejsca i dostęp do internetu. A to ostatnie można znaleźć najlepiej w T-Mobile dzięki niezawodnej sieci 5G Bardziej.

Projekt wpisuje się w kampanię #BurzymyBariery, której celem jest zbliżanie ludzi do sportu i ułatwianie im pierwszych kroków w nowych aktywnościach. Ambasadorką akademii pozostaje Magda Linette, jedna z najlepszych polskich tenisistek, która wspiera tę inicjatywę od samego początku.

Co czeka widzów w nowych odcinkach?

W kolejnych filmach eksperci opowiedzą nie tylko o technice gry, ale także o życiu sportowców. Widzowie poznają różnice między stylem ofensywnym a defensywnym, dowiedzą się, jak wygląda codzienność zawodników reprezentacji narodowej oraz jakie znaczenie ma budowanie marki własnej sportowca. Nie zabraknie też praktycznych wskazówek dotyczących gry z głębi kortu czy przy siatce.

Tenis bliżej ludzi

„Tenis z T-Mobile” to nie tylko lekcje techniki, ale także inspiracja do tego, aby sport stał się częścią codziennego życia. Dzięki projektowi coraz więcej osób odkrywa, że do rozpoczęcia gry nie potrzeba ani drogiego sprzętu, ani profesjonalnego trenera. To prosty sposób na aktywność, która łączy ludzi i daje satysfakcję z ruchu na świeżym powietrzu.

Czytaj też:

T–Mobile Polish Open świętem w Warszawie! Tenisowe emocje w sercu krajuCzytaj też:

Wygodny internet w roamingu, gdziekolwiek jesteś z T-mobile