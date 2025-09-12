Bartosz Kurek absolutnym rekordzistą! Kibice reprezentacji mogą być dumni

O tym, jak wielką postacią dla polskiej siatkówki jest Bartosz Kurek, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Multimedalista, który pamięta sukcesy – zarówno te nieco dalsze (np. złoty medal mistrzostw Europy 2009 czy wygraną w Lidze Światowej 2012) – jak i już bardziej współczesne, znów będzie jedną z najważniejszych postaci zespołu.

Bartosz Kurek dołącza do grona rekordzistów. „Kuraś” pobije wszystkich?

Sukcesy drużynowe to jedno, doświadczony atakujący kadry siatkarzy to również postać, która ma w swoim dorobku mnóstwo indywidualnych wyróżnień. Jak się okazuje, MVP mistrzostw świata z 2018 roku, na Filipinach pobije kolejny rekord. Tym razem mowa o liczbie turniejów rangi MŚ, na których brali udział polscy siatkarze. Dla Kurka będzie to impreza numer pięć.

Podobnym osiągnięciem mogą się pochwalić: Wojciech Rutkowski (1956, 1960, 1962, 1966), Piotr Gruszka (1998, 2002, 2006, 2010), Paweł Zagumny (1998, 2006, 2010, 2014), Krzysztof Ignaczak (1998, 2002, 2010, 2014). Kurek zagrał dotychczas na imprezach w latach: 2010, 2018, 2022 i za chwilę zapewne dołoży występ na imprezie A.D. 2025. Co ciekawe, „Kuraś” opuścił imprezę w 2014 roku, również złotą dla Polaków. Wówczas selekcjoner Stephane Antiga postawił jednak na inne rozwiązanie, a do zespołu dołączył m.in. długo wyczekiwany Mariusz Wlazły.

Nie zmienia to jednak faktu, że po reformie ze strony FIVB/Volleyball World, Kurek może przeskoczyć wszystkich wymienionych. Kolejne MŚ już w 2027 roku, a gospodarzem będzie Polska, więc kto wie, może szef tzw. gangu Łysego, raz jeszcze poprowadzi swój zespół. Tym bardziej że niejednokrotnie poruszano kwestię ew. szans na występ Kurka podczas turnieju olimpijskiego w Los Angeles. Choć to bardzo optymistyczny scenariusz, wcale nie jest niemożliwym do realizacji – a mowa przecież o roku 2028.

MŚ siatkarzy: Kiedy swoje mecze rozegra reprezentacja Polski?

Warto przypomnieć, że turnieje rangi MŚ w XXI wieku są dla polskich siatkarzy szczególnie udane. Polska zdobyła bowiem dwa srebra (2006 i 2022) oraz dwa złote medal (2014 i 2018). Podczas turnieju na Filipinach polski zespół będzie zaliczany do grona kandydatów do końcowego triumfu.

Tym bardziej po niedawnym złocie VNL 2025. Drugim w historii Ligi Narodów, wcześniej Polacy wygrywali w 2023 roku. Plus należy pamiętać jeszcze o „poprzedniczce” VNL, czyli Lidze Narodów, w której Polska wygrała w edycji 2012.

Jak wygląda dokładny terminarz meczów Polaków?

Polscy siatkarze na nadchodzących MŚ zagrają w grupie B. Przeciwnikami Polaków będą kadry Rumunii (13 września, sobota, g. 15:30), Kataru (15 września, poniedziałek, g. 15:30) oraz Holandii (17 września, środa, g. 12:00).

Faza pucharowa, czyli na początek 1/8 finału, wystartuje w sobotę 20 września.

Skład reprezentacji siatkarzy na MŚ 2025

Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej.



Atakujący: Bartosz Kurek, Kewin Sasak.



Przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk.



Środkowi: Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak.



Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny.

Mecze mistrzostw świata siatkarzy będą pokazywane na antenach Polsatu Sport. Turniej zostanie rozegrany na Filipinach w dwóch lokalizacjach – Quezon City i Pasay.

