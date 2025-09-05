Reprezentacja Polski siatkarzy w drodze po złoto MŚ. Terminarz gier Polaków

W ostatnim sprawdzianie przed wylotem na mistrzostwa świata drużyna prowadzona przez trenera Nikolę Grbicia przekonująco ograła Brazylię aż 4:0. Szczelnie wypełniona kibicami Atlas Arena w Łodzi dodała energii swoim ulubieńcom. A całościowo był to po prostu bardzo pozytywny sygnał przed docelową imprezą. Ta odbędzie się na Filipinach, zaplanowano ją w dniach 12-28 września.

MŚ siatkarzy: Kiedy swoje mecze rozegra reprezentacja Polski?

Warto przypomnieć, że turnieje rangi MŚ w XXI wieku są dla polskich siatkarzy szczególnie udane. Polska zdobyła bowiem dwa srebra (2006 i 2022) oraz dwa złote medal (2014 i 2018). Podczas turnieju na Filipinach polski zespół będzie zaliczany do grona kandydatów do końcowego triumfu.

Tym bardziej po niedawnym złocie VNL 2025. Drugim w historii Ligi Narodów, wcześniej Polacy wygrywali w 2023 roku. Plus należy pamiętać jeszcze o „poprzedniczce” VNL, czyli Lidze Narodów, w której Polska wygrała w edycji 2012.

Jak wygląda dokładny terminarz meczów Polaków?

Polscy siatkarze na nadchodzących MŚ zagrają w grupie B. Przeciwnikami Polaków będą kadry Rumunii (13 września, sobota, g. 15:30), Kataru (15 września, poniedziałek, g. 15:30) oraz Holandii (17 września, środa, g. 12:00).

twitter

Faza pucharowa, czyli na początek 1/8 finału, wystartuje w sobotę 20 września.

Skład reprezentacji siatkarzy na MŚ 2025

Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej.



Marcin Komenda, Jan Firlej. Atakujący: Bartosz Kurek, Kewin Sasak.



Bartosz Kurek, Kewin Sasak. Przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk.



Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk. Środkowi: Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak.



Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak. Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny.

Mecze mistrzostw świata siatkarzy będą pokazywane na antenach Polsatu Sport. Turniej zostanie rozegrany na Filipinach w dwóch lokalizacjach – Quezon City i Pasay.

Czytaj też:

Polka z historycznym sukcesem! Kosztowało to prawie 12 godzin bieguCzytaj też:

Nikola Grbić ujawnił sekret pracy z reprezentacją Polski. To kluczowy element