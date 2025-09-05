Nikola Grbić ujawnił sekret pracy z reprezentacją Polski. To kluczowy element

To niesamowite, ale reprezentacja Polski siatkarzy od czasu przejęcia trenerskich sterów przez Nikolę Grbicia, z każdej ważnej, międzynarodowej imprezy, przywozi medal. Ta seria „dotknęła” również igrzyska w Paryżu (2024), gdzie doszło do symbolicznego – ale jakże ważnego – przełamania tzw. klątwy ćwierćfinałów olimpijskich. Ostatnim krążkiem na szyi polskiego siatkarza było złoto zdobyte w tegorocznych rozgrywkach Ligi Narodów.

Nikola Grbić o pracy w reprezentacji Polski. Wskazał na kluczowy element

Można odnieść wrażenie, że Serb pojawił się w reprezentacji Polski w idealnym momencie. Grbić miał świeżo za plecami pracę w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, z którą sięgnął m.in. po sensacyjne zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Mistrzów (2021).

Mistrz olimpijski z IO w Sydney (2000) nie ukrywa, że lubi pracować z reprezentantami Polski. Przyznał to w rozmowie z Marcinem Lepą z Polsatu Sport.

– Bardzo lubię pracować z naszymi zawodnikami. Najważniejsze, że zawsze jest to na serio. Oczywiście, żartują cały czas, ale to jest normalne. Ale kiedy jest praca i trening, oni są profesjonalni i robią wszystko tak, jak trzeba. Oni rozumieją, że to, co ja chcę i dlaczego jestem, jaki jestem, bo wygrałem jak zawodnik, to teraz chcę to jako trener. Wiem, że ty musisz robić te rzeczy, jak ja myślę, że musimy robić. I oni to robią – ocenił szkoleniowiec wicemistrzów olimpijskich.

Grbić w ciekawej rozmowie tuż przed MŚ 2025 docenił również wartość swoich kapitanów. Tym numerem 1 jest w polskiej kadrze Bartosz Kurek. Jego zastępcą, choć obecnie poważnie kontuzjowanym, Aleksander Śliwka.

Jak jednak można usłyszeć ze strony selekcjonera, bardzo dobrze z kapitańskich obowiązków wywiązał się Jakub Kochanowski. Kapitan drużyny m.in. podczas turnieju VNL 2025 w trójmiejskiej Ergo Arenie, ale też w finałowym graniu Ligi Narodów w Chinach.

– Kuraś jest bardzo ważny dla tej grupy. Jako motywacja, jako przykład. Jak musisz pracować, jak musisz chcieć. Ale my mieliśmy też bardzo dobrego kapitana w Chinach. Myślę, że Kuba Kochanowski był bardzo odpowiedzialny. Myślę, że grał na tym poziomie też dzięki temu. „Kuraś” albo Olek Śliwka mają nieco inną charakterystykę od niego. Oni mają tej odpowiedzialności za grupę w sobie mnóstwo, co może być nawet problemem. Ale myślę, że dla „Kochana” to pomogło mu grać jeszcze lepiej, o ile to możliwe – zakończył z uśmiechem trener Polaków.

MŚ 2025 siatkarzy: Gdzie i kiedy oglądać mecze reprezentacji Polski?

Polscy siatkarze na nadchodzących MŚ zagrają w grupie B. Przeciwnikami Polaków będą kadry Rumunii (13 września), Kataru (15 września) oraz Holandii (17 września).

Skład reprezentacji siatkarzy na MŚ 2025

Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej.



Marcin Komenda, Jan Firlej. Atakujący: Bartosz Kurek, Kewin Sasak.



Bartosz Kurek, Kewin Sasak. Przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk.



Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk. Środkowi: Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak.



Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak. Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny.

Warto przypomnieć, że turnieje rangi MŚ w XXI wieku są dla polskich siatkarzy szczególnie udane. Polska zdobyła bowiem dwa srebra (2006 i 2022) oraz dwa złote medal (2014 i 2018). Podczas turnieju na Filipinach polski zespół będzie zaliczany do grona kandydatów do końcowego triumfu.

Tym bardziej po niedawnym złocie VNL 2025. Drugim w historii Ligi Narodów, wcześniej Polacy wygrywali w 2023 roku. Plus należy pamiętać jeszcze o „poprzedniczce” VNL, czyli Lidze Narodów, w której Polska wygrała w edycji 2012.

