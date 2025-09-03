Bartosz Kurek o relacji z Nikolą Grbiciem. To okazało się mocno zaskakujące

Wydawało się, że Bartosz Kurek po igrzyskach w Paryżu (2024) zakończy reprezentacyjną karierę. Doświadczony atakujący zdobył wicemistrzostwo olimpijskie, przełamując przy tym fatalną klątwę przegrywanych seriami ćwierćfinałów przez reprezentację Polski.

Bartosz Kurek o relacji z Nikolą Grbiciem. Padły ważne słowa

„Kuraś” na sezon 2045/25 wrócił do Polski, zaliczając kampanię w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Jak się jednak okazało, to był krótki, roczny powrót do ojczyzny. Choć Kurkiem zainteresowany był Indykpol AZS Olsztyn, ostatecznie kapitan reprezentacji Polski zdecydował się na ponowny wyjazd do Japonii.

Co jednak wyjątkowo ucieszyło kibiców reprezentacji, mający 37 lat siatkarz podjął decyzję, że nadal będzie do dyspozycji Nikoli Grbicia. A serbski selekcjoner Polaków powołał swojego asa na sezon 2025.

„Kuraś” w tegorocznej Lidze Narodów nie wystąpił, ale zaliczył niedawny XXII Memoriał Huberta Wagnera w Krakowie. Co więcej, został wybrany przez organizatorów najlepszym atakującym turnieju towarzyskiego.

Opinia Kurka w kontekście trenera Grbicia? Obaj panowie współpracują od 2022 roku.

– Trener ma nasze zaufanie od pierwszego dnia. W tym roku musiał zbudować nową grupę. Na kluczowych pozycjach dokonały się zmiany czy to z powodów zdrowotnych, czy to przerw reprezentacyjnych moich kolegów. Do tej grupy dotarł, sam rezultat świadczy o tym, jak bardzo – przyznał Kurek w rozmowie dla Polsatu Sport.

Rzeczywiście, mocno zaskakujące było, jak błyskawicznie Grbić był w stanie poradzić sobie z nową drużyną – spoglądając na nazwiska – po sukcesie olimpijskim. A jednak, po lekkim retuszu personalnym, reprezentacja siatkarzy zyskała nowe życie.

MŚ 2025 siatkarzy: Gdzie i kiedy oglądać mecze reprezentacji Polski?

Warto zauważyć, że po memoriale Wagnera, a jeszcze przed MŚ Polska rozegra jeszcze jeden mecz towarzyski – 4 września w łódzkiej Atlas Arenie – kiedy przeciwnikiem Polaków będzie reprezentacja Brazylii.

Skład reprezentacji siatkarzy na MŚ 2025

Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej.



Marcin Komenda, Jan Firlej. Atakujący: Bartosz Kurek, Kewin Sasak.



Bartosz Kurek, Kewin Sasak. Przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk.



Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk. Środkowi: Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak.



Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak. Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny.

Polscy siatkarze na nadchodzących MŚ zagrają w grupie B. Przeciwnikami Polaków będą kadry Rumunii (13 września), Kataru (15 września) oraz Holandii (17 września).

Warto przypomnieć, że turnieje rangi MŚ w XXI wieku są dla polskich siatkarzy szczególnie udane. Polska zdobyła bowiem dwa srebra (2006 i 2022) oraz dwa złote medal (2014 i 2018). Podczas turnieju na Filipinach polski zespół będzie zaliczany do grona kandydatów do końcowego triumfu.

Tym bardziej po niedawnym złocie VNL 2025. Drugim w historii Ligi Narodów, wcześniej Polacy wygrywali w 2023 roku. Plus należy pamiętać jeszcze o „poprzedniczce” VNL, czyli Lidze Narodów, w której Polska wygrała w edycji 2012.

Czytaj też:

Konferencja prasowa przed meczem Holandia – Polska. Jan Urban już wskazałCzytaj też:

Aryna Sabalenka o walkowerze w US Open. Koszmarne sceny na korcie