Aryna Sabalenka o walkowerze w US Open. Koszmarne sceny na korcie

Czeszka ma dopiero 26 lat, ale lista jej kontuzji i problemów zdrowotnych, jest wyjątkowo długa. Niestety, wydaje się, że Marketa Vondrousova właśnie przez problemy ze zdrowiem, może stracić szansę na wskoczenie do czołówki rankingu WTA. Bo spoglądając na jej tenisowe umiejętności, powinna w takowej być od dłuższego czasu.

Aryna Sabalenka o walkowerze. Koszmarne obrazki z treningu Vondrousovej

Czeszka, która w 2023 roku wygrała Wimbledon, po ograniu w 1/8 finału Jeleny Rybakiny, miała stanąć do gry z liderką rankingu WTA. Kto wie, może w pełnym zdrowiu Vondrousova byłaby w stanie postawić się Arynie Sabalence.

Niestety, zamiast pasjonującego ćwierćfinału, Czeszka ze łzami w oczach opuściła kort podczas treningu, jeszcze przed meczem. Stało się jasne, że Vondrousova w US Open 2025 już nie zagra. Nagrania, na których widać, co niedobrego dzieje się z Czeszką, szybko obiegły media społecznościowe.

Głos po otrzymanym walkowerze zabrała Sabalenka. Były to słowa zdecydowanego wsparcia w stronę Vondrousovej.

„Bardzo mi przykro z powodu Markety, po tym wszystkim, co przeszła. Grała niesamowicie i wiem, jak bardzo to musi ją boleć. Dbaj o siebie i mam nadzieję, że szybko wyzdrowiejesz. Z miłością, Aryna” – napisała w mediach społecznościowych Sabalenka, wspierając swoją niedoszłą, ćwierćfinałową rywalkę.

Tenisistka z Mińska zaoszczędziła zatem sporo sił, których z pewnością będzie potrzebować podczas rywalizacji w półfinale w Nowym Jorku. Przeciwniczką Sabalenki będzie reprezentantka gospodarzy Jessica Pegula. W grze o finał zmierzą się zatem turniejowa „jedynka” oraz „czwórka”.

W drugiej części drabinki jest Iga Świątek. Polka w środowy (tj. 3 września) wieczór zagra o miejsce w najlepszej „czwórce” z Amandą Anisimovą. Będzie to rewanż za niedawny finał Wimbledonu, w którym Polka ograła Amerykankę 6:0, 6:0.

US Open 2025: Gdzie i kiedy oglądać turniej Wielkiego Szlema?

Warto przypomnieć, że na kortach Flushing Meadows w 2022 roku triumfowała Iga Świątek. Dla najlepszej polskiej singlistki ostatnich lat był to pierwszy wielkoszlemowy sukces poza Paryżem, w którym wygrywała łącznie aż czterokrotnie. Jeszcze jeden tytuł Wielkiego Szlema Świątek dołożyła w obecnym sezonie, na kortach Wimbledonu.

Tytułów z 2024 roku w singlu bronią, odpowiednio Włoch Jannik Singer oraz Białorusinka Aryna Sabalenka. Najwięcej triumfów w historii w Nowym Jorku w ostatnich kilkunastu latach mają, wśród panów po pięć mają: Roger Federer (2004-08), Pete Sampras (1990, 1993, 1995-96, 2002) i Jimmy Connors (1974, 1976, 1978, 1982-83). Za to w przypadku żeńskiej rywalizacji, na czele z sześcioma triumfami Chris Evert (1975-78, 1980, 1982) i Serena Williams (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014).

Turniej główny US Open singla pań i panów wystartował w niedzielę 24 sierpnia i potrwa przez dwa tygodnie, do 7 września. Wszystkie mecze na kortach w Nowym Jorku można oglądać na antenach Eurosportu oraz za pośrednictwem platformy HBO Max.

