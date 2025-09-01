Świątek znów to zrobiła. Koncertowa gra Polki w US Open!

Iga Świątek w III rundzie US Open przyprawiła niejednego kibica tenisa o szybsze bicie serca. Polka spędziła na korcie ponad dwie godziny. Początkowo przegrywała z Anną Kalinską 1:5, jednak udało jej się odrobić straty, wygrać całe spotkanie 7:6 (2), 6:4 i wywalczyć awans do kolejnego etapu.

US Open. Iga Świątek – Jekaterina Aleksandrowa w 1/8 finału

W 1/8 finału fanów tenisa czekało kolejne polsko-rosyjskie starcie. Rywalką Igi Świątek w walce o ćwierćfinał była Jekaterina Aleksandrowa. Zawodniczki spotkały się do tej pory sześciokrotnie – cztery razy wygrywała Polka. 30-latka z Czelabińska po raz czwarty w swojej karierze dotarła do 1/8 finału w Wielkim Szlemie. Nigdy nie udało jej się awansować dalej.

Chociaż tym razem również Iga Świątek była uznawana za zdecydowaną faworytkę do zwycięstwa, to jeszcze przed rozpoczęciem meczu było wiadomo, że przeciwniczki nie można lekceważyć.

Zajmująca dwunastą pozycję w rankingu WTA reprezentantka Rosji prezentowała bardzo dobrą formę podczas turnieju w Nowym Jorku. Do tej pory w pojedynkach m.in. z Xinyu Wang oraz Laurą Siegemund nie straciła nawet jednego seta.

Świątek-Aleksandrowa. Pierwszy set dla Polki

Iga Świątek już na samym początku przełamała rywalkę i wyszła na prowadzenie 1:0. Rosjanka wykorzystała m.in podwójny błąd serwisowy Polki i chwilę później doszło do powrotnego przełamania (1:1).

Set od samego początku był zacięty a obie zawodniczki nie unikały błędów. Jekaterina Aleksandrowa wychodziła na prowadzenie (2:1, 3:2), ale Polka szybko odrabiała straty i wyrównywała wynik.

Po koszmarnej pomyłce przeciwniczki przy siatce, Iga Świątek doprowadziła do drugiego przełamania (4:3) a chwilę później podwyższyła prowadzenie na 5:3. Dwa podwójne błędy serwisowe Rosjanki i kolejna pomyłka przy siatce dały Idze Świątek trzecie przełamanie i zwycięstwo w pierwszym secie 6:3.

Świątek-Aleksandrowa. Polka w 1/4 finału US Open!

Druga partia meczu 1/8 finału US Open rozpoczęła się od prowadzenia Igi Świątek 1:0. Rosjanka odpowiedziała paroma skutecznymi zagraniami i po zaciętym gemie doprowadziła do remisu (1:1).

Polka popisywała się zabójczymi uderzeniami z bekhendu, rosły także jej statystyki serwisowe. Jekaterina Aleksandrowa została przełamana w drugim secie a nasza zawodniczka wyszła na prowadzenie 4:1, które błyskawicznie podwyższyła na 5:1.

Jekaterina Aleksandrowa nie poddawała się i postanowiła jeszcze powalczyć o przedłużenie szans na awans do ćwierćfinału. Dobre zagrania przeplatała nerwowymi błędami, przez co gem był grany na przewagi. Ostatecznie to Polka okazała się lepsza i wygrała 6:1 tym samym meldując się w 1/4 finału US Open!

Rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale będzie zwyciężczyni pojedynku Beatriz Haddad-Maia- Amanda Anisimowa. Ta druga była kompletnie poza zasięgiem Polki w tegorocznym finale Wimbledonu.

