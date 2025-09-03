Wrześniowa przerwa reprezentacyjna to wyjątkowy czas dla piłkarskiej kadry Polski. Polski Związek Piłki Nożnej w obliczu rezygnacji sprzed kilku miesięcy dotychczasowego selekcjonera Michała Probierza, postawił na nową postać. Trenerem drużyny został Jan Urban, który ma zrobić wszystko, żeby uratować eliminacje do MŚ 2026.

Holandia – Polska. Oto zapis przedmeczowej konferencji prasowej

Polska drużyna zgromadziła się, w większości, w poniedziałek (tj. 1 września) na zgrupowaniu w Katowicach. Właśnie tam Polacy są zakwaterowani w trakcie wrześniowej przerwy. Po środowym treningu zespół wyleciał do Holandii. Już na miejscu odbyła się bowiem konferencja prasowa, oficjalna, zgodnie z zasadami UEFA.

Na spotkaniu z dziennikarzami pojawili się trener Jan Urban oraz pomocnik Sebastian Szymański. W tym drugim przypadku mowa o piłkarzu, który świetnie zapisał się w pamięci holenderskich kibiców. Szymański obecnie występuje w Turcji, w barwach Fenerbahce, ale w latach 2022-23 grał dla Feyenoordu Rotterdam. Zachwycając swoją ofensywną grą, przebojem meldując się w holenderskiej Eredivisie. Szymański w 40 rozegranych meczach dla Feyenoordu, zdobył 10 goli.

Czy to oznacza, że Szymański pojawi się w pierwszym składzie na Holendrów? Wydaje się, że tego typu wskazanie na przedmeczową konferencję prasową, może to sugerować.

Debiut Jana Urbana w roli selekcjonera. Trudny wrzesień Polaków

Jesień będzie bardzo ciekawa pod względem wyzwań, które staną przed piłkarską reprezentacją Polski. Polacy zagrają łącznie aż sześć spotkań, z czego pięć będzie meczami o stawkę. Granie rozpocznie się już 4 września, a zakończy 17 listopada.

We wrześniu Polska rozegra dwa mecze w ramach eliminacji do przyszłorocznego mundialu. Polacy zmierzą się na wyjeździe z Holendrami (4.09) – będzie to debiut Jana Urbana w roli selekcjonera w oficjalnym meczu – oraz na swoim terenie z Finlandią (7.09). To drugie starcie odbędzie się na Superauto.pl Stadionie Śląskim.

W Chorzowie Polacy zagrają również towarzysko w październiku, dokładnie 9.10, a rywalem będzie reprezentacja Nowej Zelandii.

Trzy ostatnie wyzwania drużyny trenera Urbana, to powrót do eliminacyjnego grania. Trzy dni po towarzyskim meczu w Chorzowie, Polacy zagrają na wyjeździe z Litwą (12.10).

Ostatnia przerwa reprezentacyjna, zamykająca eliminacje do MŚ 2026, nastąpi w listopadzie. Najpierw hitowe starcie Polska – Holandia (14.11) na PGE Narodowym, a na koniec walki o bilety na mundial, wyjazd i mecz Malta – Polska (17.11).

