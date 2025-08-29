Jan Urban ogłosił powołania do reprezentacji. Sprawa „Lewego” wyjaśniona!

Przypomnijmy, że Jan Urban to nowy pomysł Polskiego Związku Piłki Nożnej na ratowanie szans awansu na przyszłoroczne (tj. 2026) mistrzostwa świata. Posadą za wyniki oraz atmosferę wokół reprezentacji Polski zapłacił Michał Probierz. Eks-selekcjoner sam zrezygnował z pełnionej funkcji, ale nie jest tajemnicą, że presja piłkarskiego środowiska (m.in. dziennikarze, kibice) na zmianę, była ogromna.

Oto powołania Jana Urbana! Wiadomo, co z Robertem Lewandowskim

Czerwcowa porażka w Helsinkach z Finlandią (1:2) to nie był jednak największy problem piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-czerwoni od dłuższego czasu w swoich występach nie błyszczeli, ani pod względem stylu gry, ani osiąganych wyników.

Jakby tego było mało, Probierz skłócił się z Robertem Lewandowskim. „Lewy” po telefonicznej informacji(!) o odebraniu opaski kapitańskiej w drużynie narodowej, zrezygnował z występów w takowej – dopóki jej selekcjonerem będzie Probierz.

To już jednak przeszłość. Stery przejął Jan Urban, który w piłkarskim środowisku jest postacią znaną i lubianą. Choć fakt faktem, najważniejsze będą i tak wynik osiągane przez kadrę w drugiej części roku 2025. Wówczas bowiem rozstrzygnie się, kto będzie miał szanse na MŚ 2026, a kto straci gigantyczne pieniądze i na mundial poparzy tylko z perspektywy telewizora.

W piątek (tj. 29 sierpnia) PZPN ogłosił listę powołanych. Premierową, patrząc na niedawno rozpoczętą kadencję selekcjonera Urbana. Co istotne, do drużyny narodowej wraca Lewandowski. Nie brakuje też kilku ciekawych wyborów.

Terminarz reprezentacji Polski. Z kim w 2025 roku zagrają piłkarze?

Jesień będzie bardzo ciekawa pod względem wyzwań, które staną przed piłkarską reprezentacją Polski. Polacy zagrają łącznie aż sześć spotkań, z czego pięć będzie meczami o stawkę. Granie rozpocznie się już 4 września, a zakończy 17 listopada.

We wrześniu Polska rozegra dwa mecze w ramach eliminacji do przyszłorocznego mundialu. Polacy zmierzą się na wyjeździe z Holendrami (4.09) oraz na swoim terenie z Finlandią (7.09). To drugie starcie odbędzie się na Superauto.pl Stadionie Śląskim. W Chorzowie Polacy zagrają również towarzysko w październiku, dokładnie 9.10, a rywalem będzie reprezentacja Nowej Zelandii.

Trzy ostatnie wyzwania drużyny trenera Urbana, to powrót do eliminacyjnego grania. Trzy dni po towarzyskim meczu w Chorzowie, Polacy zagrają na wyjeździe z Litwą (12.10).

Ostatnia przerwa reprezentacyjna, zamykająca eliminacje do MŚ 2026, nastąpi w listopadzie. Najpierw hitowe starcie Polska – Holandia (14.11) na PGE Narodowym, a na koniec walki o bilety na mundial, wyjazd i mecz Malta – Polska (17.11).

