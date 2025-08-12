Robert Lewandowski podjął decyzję ws. reprezentacji Polski. Jasna deklaracja!

Przypomnijmy, że „Lewy” niespodziewanie został pozbawiony opaski kapitana reprezentacji Polski w trakcie czerwcowego zgrupowania drużyny narodowej. Odbyło się to jednak w atmosferze skandalu, bo ówczesny selekcjoner Polaków Michał Probierz postanowił pozbawić funkcji napastnika FC Barcelony, przekazując mu informację… drogą telefoniczną. Zresztą w tamtych czerwcowych dniach absurd gonił absurd.

Jan Urban jasno o powrocie Roberta Lewandowskiego. Ważne wieści!

Reakcja Lewandowskiego na tak niepoważne potraktowanie ze strony (już) eks-selekcjonera była jednoznaczna. RL9 za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał, że rezygnuje z występów w reprezentacji Polski, dopóki ta będzie prowadzona przez Probierza. Ostatecznie opaskę kapitańską przejął wówczas Piotr Zieliński – wyznaczony przez selekcjonera – choć pomocnik był kontuzjowany i… kapitanem został Jan Bednarek. Obrońca w roli kapitana nie poprowadził jednak zespołu do sukcesu, bo Polacy doznali kompromitującej porażki 1:2 w Helsinkach z Finlandią.

Probierz ostatecznie zrezygnował z funkcji selekcjonera, a nowym został Jan Urban. Wybór Polskiego Związku Piłki Nożnej, na czele z prezesem Cezarym Kuleszą, wydaje się być słuszny pod względem wizerunkowym. Były trener m.in. Górnika Zabrze, ma opinię tego, który jednoczy, a niekoniecznie dzieli. A to w sytuacji wielu problemów narastających wokół i w samej reprezentacji, jest kluczowe. Oczywiście będąc przy tym równoległym tematem do wyników sportowych osiąganych przez drużynę narodową.

Urban był gościem we wtorek (tj. 12 sierpnia) w RMF FM, gdzie poruszył kilka istotnych kwestii. Jedną z najważniejszych był ew. powrót Lewandowskiego do reprezentacji. Selekcjoner miał całkiem dobre wieści w tej sprawie.

– Rozmawiałem telefonicznie z Robertem Lewandowskim i padło pytanie, czy chce wrócić. Odpowiedział, że tak. Zrobiliśmy więc krok do przodu […] O tym, kto będzie kapitanem pierwszym, drugim i trzecim, chciałbym poinformować drużynę przed pierwszym zgrupowaniem – przyznał nowy selekcjoner Polaków.

Piłkarską reprezentację czekają na początku września dwa bardzo ważne mecze w kontekście walki o awans na MŚ 2026. Debiut Jana Urbana w roli selekcjonera w oficjalnym meczu o punkty nastąpi 4 września, kiedy to odbędzie się mecz Holandia – Polska. Za to przed polską publicznością kadra zagra trzy dni później, tym razem będzie to starcie Polska – Finlandia, w Chorzowie na Superauto.pl Stadionie Śląskim.

Czytaj też:

Karol Nawrocki wrócił na ring! Prezydent wystąpił w szczególnej roli