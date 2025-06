Powrót Roberta Lewandowskiego do reprezentacji Polski? Sondaż mówi wszystko

Ostatnie kilkanaście dni – to jedno wielkie trzęsienie ziemi – spoglądając na nastroje wokół piłkarskiej reprezentacji Polski. Jednym z głównych bohaterów został Robert Lewandowski. Najlepszy piłkarz w dziejach drużyny narodowej zdecydował bowiem, że nie będzie występował w kadrze Polski, dopóki jej trenerem będzie Michał Probierz. Selekcjoner 12 czerwca... zrezygnował z pełnionej w PZPN funkcji.

Robert Lewandowski ponownie w kadrze Polski? Wyniki sondażu mówią wszystko

Stało się zatem jasne, że po tzw. aferze opaskowej, za sprawą której były już selekcjoner, pozbawił opaski kapitańskiej Lewandowskiego, RL9 najprawdopodobniej wróci do kadry. Choć deklaracji ze strony samego piłkarza nie ma.

Czy najlepszy napastnik FC Barcelony i najskuteczniejszy w dziejach reprezentant Polski, ponownie znajdzie się w szeregach drużyny? To prawdopodobny scenariusz, ale z ciekawością zapytaliśmy o zdanie Polki i Polaków. Na zlecenie „Wprost” agencja SW Research przeprowadziła badanie, w którym pytanie brzmiało: Czy Robert Lewandowski powinien wrócić do reprezentacji Polski?

Wyniki nie pozostawiły wątpliwości. Ponad 50 proc. pytanych chce powrotu Lewandowskiego do reprezentacji. Co ciekawe, zapytaliśmy dokładnie, w jakiej roli – czy ponownie kapitana kadry, czy niekoniecznie. Minimalnie więcej jest takich, którzy chcieliby Lewandowskiego znów w kapitańskiej roli (34,9 proc.). Druga grupa, tj. RL9 w kadrze tak, ale nie jako kapitan, to 24,3 proc.

Co do przeciwników pomysłu powrotu RL9 do kadry narodowej, procent jest podobny (równe 20 proc.), jak w przypadku niemających zdania w tej akurat sprawie (tj. 20,8 proc.).