Robert Lewandowski kontuzjowany! Złe wieści o zdrowiu Polaka

Wieści przekazał kataloński dziennik „Mundo Deportivo”. Sytuacja ze zdrowiem Roberta Lewandowskiego jest niepokojąca, bo ponownie mowa o podobnej historii względem tego, co wykluczyło Polaka z najważniejszej części sezonu 2024/25.

„Jego postępy będąc decydować o dostępności” – przekazała FC Barcelona w kontekście powrotu Lewandowskiego do gry.

Mający 36 lat napastnik w czwartek (tj. 7 sierpnia) po rocznej przerwie, ponownie znalazł się na liście wśród 30. najlepszych piłkarzy plebiscytu o Złotą Piłkę.

Robert Lewandowski kontuzjowany! FC Barcelona potwierdza

Wieści o zdrowiu RL9 zostały potwierdzone przez mistrzów Hiszpanii. To z pewnością spory ból głowy dla trenera Hansiego Flicka, że w trakcie przygotowań do sezonu, wypada najbardziej skuteczny napastnik FC Barcelony.

Mecz o Puchar Gampera, który na pewno opuści Lewandowski, w tym roku będzie rywalizacją Barcy z włoskim Como. Rewelacja poprzedniego sezonu w Serie A jest prowadzona przez świetnie znanego w stolicy Katalonii Cesca Fabregasa. Hiszpan jest wychowankiem Barcelony. Mistrz świata (2010) i dwukrotny mistrz Europy (2008 i 2012) świetnie radzi sobie w roli szkoleniowca. Fabregas był już przymierzany do kilku większych klubów po udanej kampanii z Como, ale ostatecznie zdecydował się pozostać w drużynie, kontynuując swoją pracę na Półwyspie Apenińskim.

Czy kontuzja Lewandowskiego wykluczy Polaka również z ew. selekcji Jana Urbana, nowego trenera reprezentacji Polski? Polacy na początku września rozegrają dwa bardzo istotne mecze w kontekście walki o awans na MŚ 2026. Trudno jednak w tej chwili wyrokować, czy sytuacja będzie na tyle poważna, że RL9 wypadnie z gry na kilka tygodni.

Spoglądając na to, co działo się w końcówce poprzedniego sezonu, taki scenariusz – niestety – nie jest wykluczony.

