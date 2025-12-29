Robert Lewandowski wprost o siatkówce w Polsce. Te słowa mają moc!

Kapitan reprezentacji Polski i napastnik FC Barcelony znajduje się w centrum uwagi właściwie od kilkunastu lat. Sam rok 2025 był dla „Lewego” szczególny. Duma Katalonii zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, Polak zaliczył udany sezon klubowy.

Reprezentacyjnie RL9 znalazł się za to w środku tzw. „afery opaskowej”. Doszło wówczas do konfliktu piłkarza z trenerem Michałem Probierzem, odejściem z kadry „Lewego”, po czym… ostatecznie wrócił do drużyny narodowej.

Robert Lewandowski z uznaniem o polskie siatkówce. Padły ważne słowa

Do tego w temacie Lewandowskiego pojawiła się bardzo ciekawa książka autorstwa Sebastiana Staszewskiego. „Lewandowski. Prawdziwy” od wydawnictwa SQN to pozycja niemal obowiązkowa dla każdego piłkarskiego kibica. Można poznać prawdziwą, zdaniem autora – ale również samego „Lewego” – twarz jednego z najlepszych piłkarzy w dziejach polskiego futbolu.

Właśnie o wspomnianej książce, ale w głównej mierze o swoim życiu i wielu ciekawych wątkach, będąc gościem w podcaście u Bogdana Rymanowskiego (na kanale YouTube dziennikarza) opowiedział napastnik Barcelony.

Lewandowski poruszył choćby wątek szkolenia młodzieży. To piłkarskie odniósł do tego, co dzieje się w polskiej siatkówce. Z uznaniem podkreślając dokonania z siatkarskich parkietów, których jest w ostatnich – prawie dwóch dekadach – mnóstwo.

– Dlaczego my próbujemy wziąć system szkolenia młodzieży z innych krajów, przykładowo z Holandii czy Niemiec. Zobaczymy przykład siatkówki. Siatkówka jest na super poziomie w Polsce. Tylko że siatkarze mają swój własny system, dostosowany do DNA, kultury polskiej […] Ja nie twierdzę, że prowadzenie akademii piłkarskiej jest proste. Konkluzja jest jednak taka, że w Polsce powinniśmy stworzyć własny system szkolenia. Pod naszą kulturę, warunki, jakie mamy boiska, a nie szukać u innych. Bo to jest ciągle problemem […] Ciągle mam wrażenie, że my naprawiamy błędy, a nie tworzymy system, dzięki któremu polska piłka nożna będzie się rozwijała – przyznał otwarcie Lewandowski.

Sukcesy polskiej siatkówki ostatnich lat? Panie w XXI wieku m.in. sięgnęły dwukrotnie po mistrzostwo Europy (2003 i 2005), a w tej bliższej historii zanotowały trzy brązowe medale Ligi Narodów (2023, 2024 i 2025).

Co do panów, te najświeższe i największe sukcesy: złoto mistrzostw Europy (2023), srebro igrzysk olimpijskich (2024), dwa złota Ligi Narodów (2023, 2025) czy dwa medale mistrzostw świata (srebro 2022 i brąz 2025). A sięgając głębiej: dwa złota MŚ (2014, 2018), kolejne mistrzostw Europy (2009), wygrana Liga Światowa (2012), czy wicemistrzostwo świata (2006) – rozpoczynające piękne czasy dla polskiej siatkówki.

Plus należy pamiętać, że w rankingu światowym (FIVB) męska reprezentacja Polski jest liderem, a żeńska drużyna zajmuje wysokie, czwarte miejsce w hierarchii.

