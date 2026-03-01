Robert Lewandowski wyeliminowany. Nieprędko wróci na boisko

FC Barcelona poinformowała o złamaniu kości oczodołu podczas sobotniego meczu z Villarrealem. Pewnym jest, że Robert Lewandowski nie zagra w półfinale Pucharu Króla przeciwko Atletico Madryt. Dla nas najważniejszą kwestią jest, czy będzie obecny na najbliższych meczach reprezentacji Polski, które odbędą się już w marcu.

Wspaniały mecz FC Barcelona – Villarreal

Sobotni mecz ułożył się bardzo pozytywnie dla katalończyków. Prawdziwy popis swoich umiejętności zaprezentował Lamine Yamal, który zdołał strzelić aż 3 bramki. Robert Lewandowski nie grał od początku w tym meczu. Na boisko wszedł dopiero w 67 minucie i w doliczonym czasie gry, po podaniu Julesa Kounde zdobył gola. W pierwszym momencie nie został uznany. Zaliczony został dopiero po weryfikacji sędziów w systemie VAR. Było to już jedenaste trafienie Lewandowskiego w ligowym sezonie. Niestety Wojciech Szczęsny ten mecz oglądał z ławki rezerwowej.

„Z Lamine wszystko jest możliwe” – zatytułowała relację z Camp Nou gazeta sportowa Marca. Umiejętności tego gracza budzą uznanie i podziw zarówno wśród kolegów z zespołu jak i licznych fanów.

Duma Katalonii odnotowała na swoim koncie 21. zwycięstwo i prowadzi w tabeli z dorobkiem 64 punktów.

Kontuzja Roberta Lewandowskiego

Jak podaje FC Barcelona, Lewandowski został poważnie kontuzjowany. Badania lekarskie wykazały złamanie lewego oczodołu. Nie zagra w spotkaniu z Atletico Madryt" – czytamy wpis na platformie X.

Nie wiadomo zatem kiedy Robert Lewandowski powróci na boisko. Niewątpliwie przydałby się na mecz z Atletico, który rozpocznie się we wtorek o 21:00, ale jak zapewnia klub, nie ma na to szans. Kolejny zaplanowany mecz Barcelona zagra w La Liga z Athletickiem Bilbao.

Reprezentacja Polski najbliższy mecz rozegra 26 marca 2026 r. z Albanią.

