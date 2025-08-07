Robert Lewandowski został wskazany! W tle gigantyczny skandal

O ile obecność gwiazdy FC Barcelony oraz kapitanki reprezentacji Polski – również podczas historycznego, pierwszego udziału w ME Polek – nie jest żadną niespodzianką, powrót „Lewego” jest godny ważnego odnotowania. RL9 w ubiegłym roku nie znalazł bowiem uznania w oczach kapituły, wybierających szerokie grono nominowanych w kategorii najlepszego piłkarza roku. Jak się okazuje, solidny sezon 2024/25 pozwolił Polakowi ponownie znaleźć się wśród najlepszych.

Robert Lewandowski i Ewa Pajor wśród nominowanych. Będzie Złota Piłka?

Plebiscyt organizowany przez „France Football” jest jednym z najbardziej prestiżowych w dziejach światowego futbolu. Najwięcej zwycięstw na koncie w klasyfikacji wszech czasów ma Lionel Messi, bo aż osiem Złotych Piłek (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023). Na drugiej pozycji znajduje się odwieczny rywal Argentyńczyka, czyli Portugalczyk Cristiano Ronaldo – z pięcioma triumfami (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Dodajmy, że obu nie ma na liście trzydziestu najlepszych za rok 2025. A Lewandowski jest, choć ma 36 lat – kolejny raz udowadniając, że wiek w jego przypadku, to rzeczywiście tylko liczba.

Co ciekawe, w przypadku Messiego, polscy kibice w szczególności mogą wspominać wydarzenia mające miejsce przy plebiscycie za 2021 rok. Wówczas to Argentyńczyk wygrał, a drugie miejsce – najwyższe w dziejach polskiego piłkarza – zajął Robert Lewandowski, wówczas piłkarz Bayernu Monachium. Messi przy odbieraniu nagrody przyznał, że Polak powinien dostać nagrodę rok wcześniej, bo był najlepszy na świecie, wykręcając fantastyczne liczby i dodatkowo sięgając m.in. po zwycięstwo w Lidze Mistrzów.

Lewandowski nie miał jednak szczęścia do decyzji ze strony organizatorów, bo akurat edycja 2020 została odwołana ze względu na pandemię COVID-19. Wydaje się jednak, że „France Football” powinno – zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt wznowienia grania w okresie pandemicznych – uhonorować RL9 za jego świetny czas w 2020 roku. Gigantyczny skandal zakończył się jednak... niczym, bo nie wydaje się, że Lewandowski miał kiedykolwiek zostać doceniony za tamtą, odwołaną odsłonę plebiscytu.

Czy Polak jest w stanie sięgnąć po nagrodę w edycji 2025? Wydaje się to raczej bardzo mało prawdopodobne. W ubiegłorocznej edycji nagrodę zdobył Rodri (Manchester City/Hiszpania) przed Viniciusem Juniorem (Real Madryt/Brazylia) i Judem Bellinghamem (Real Madryt/Anglia). Największy faworyt wśród trzydziestki nominowanych? Wydaje się, że bardzo duże szanse ma Francuz Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain).

Co do Złotej Piłki, większe szanse od Lewandowskiego może mieć Ewa Pajor. W przypadku Polki sukcesy klubowe oraz historyczny awans z reprezentacją Polski na Euro 2025, to z pewnością duże osiągnięcia. Czy jednak wystarczające? Pajor powinna być bardzo wysoko w końcowej klasyfikacji wśród najlepszych piłkarek globu.

Oficjalna gala, na której dojdzie do rozdania nagród, odbędzie się 22 września.

