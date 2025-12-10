Polka została gwiazdą w Rosji. „Nie przyjeżdżaj do Polski, zabijemy cię”

Zawodniczka pochodząca z Krakowa to z pewnością jedna z postaci, która – zwłaszcza w 2022 roku – wzbudziła sporo kontrowersji. Dlaczego? Wobec agresji Rosji na Ukrainę zawodniczka nie zdecydowała się na wyjazd z rosyjskiej ligi, pozostając w Zenicie Sankt Petersburg. Co więcej, Gabriela Grzywińska właśnie została bohaterką głośnego transferu, jak na rynek wewnątrz rosyjski, w piłkarskiej lidze kobiet.

Polka została w Rosji pomimo wojny. Była reprezentantka gwiazdą ligi

Pomocniczka właśnie podpisała trzyletni kontrakt ze Spartakiem Moskwa. Grzywińska jest ceniona w Rosji, będąc ważną postacią w klubie z Sankt Petersburga. W jego barwach w latach 2021-25 sięgnęła m.in. po trzy mistrzostwa kraju.

Polka rozegrała w lidze rosyjskiej ponad 100 spotkań, zdobywając przeszło 40 goli. To bardzo solidny bilans. Do Rosji polska piłkarka wyjechała z Medyka Konin. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę i obecności w kraju agresora zawodniczka przestała być powoływana do reprezentacji Polski.

– Kiedy właśnie przeniosłam się do Zenitu, wszystko było w porządku. Nie spotkałam się z ani jedną negatywną opinią. A potem wszyscy oszaleli: w telewizji, w prasie mówili o mnie paskudne rzeczy, w komentarzach pisali nieprzyzwoite słowa, których nawet nie chcę powtarzać. Napisali: „Nie przyjeżdżaj do Polski, zabijemy cię” – przyznała w przeszłości w rozmowie dla rosyjskiego sport24.ru, cytowana przez WP/SportoweFakty.

Trzeba przyznać, szokujące słowa w kontekście sportowej codzienności.

Grzywińska w 2013 roku sięgnęła po mistrzostwo Europy U-17, grając wówczas w zespole m.in. z Ewą Pajor – największą gwiazdą polskiej piłki kobiecej.

Reprezentacja Polski w 2025 roku zaliczyła historyczne występy. Polskie piłkarki zameldowały się po raz pierwszy w dziejach na turnieju głównym rangi mistrzowskiej. Mowa o Euro 2025, gdzie polski zespół zakończył swój udział na etapie rozgrywek grupowych, ale zanotował historyczne zwycięstwo nad Dunkami.

