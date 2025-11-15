Ewa Pajor zaczarowała w El Clasico! To był popis polskiej gwiazdy

Jeszcze niemal równo miesiąc temu informowaliśmy o fatalnych wieściach płynących z Hiszpanii, związanych ze zdrowiem kapitanki reprezentacji Polski. Ewa Pajor doznała bowiem wówczas kontuzji, która wyglądała bardzo poważnie.

Minął miesiąc i ze zdrowiem Polki jest wszystko w porządku. Co więcej, Pajor błyszczy na hiszpańskich boiskach, będąc liderką drużyny w słynnym El Clasico.

Ewa Pajor z dubletem przeciwko Realowi Madryt. Co za popis Polki!

Mająca 28 lat piłkarka potrzebowała trzech meczów pauzy, żeby na dobre powrócić do zespołu. Pajor na murawie pojawiła się już 9 listopada, w ligowym meczu przeciwko Deportivo La Coruna. Kolejną okazją był mecz w Lidze Mistrzyń z Leuven. W obu przypadkach napastniczka Barcy zagrała dokładnie po 33 minuty.

Do wyjściowego składu Pajor powróciła na El Clasico. W sobotnie (tj. 15.11) późne popołudnie kobieca drużyna Barcy ograła Real Madryt aż 4:0. Pajor zdobyła dwa gole. Zaczęło się od otworzenia wyniku w 15 minucie spotkania.

Drugie trafienie to 30 minuta. Do przerwy Barcelona prowadziła zatem 2:0 po dublecie Polki i z dużym komfortem mogła prowadzić drugie 45 minut.

To faktycznie się udało. Pajor i jej koleżanki potwierdziły swoją przewagę dwoma kolejnymi trafieniami. Dzięki temu Barca umocniła się na prowadzeniu w ligowej tabeli, w 11 meczach gromadząc 30 punktów. Drugi w tabeli Real ma 23 oczka.

Warto przypomnieć, że Pajor w sezonie 2024/25 sięgnęła po mistrzostwo oraz Puchar Hiszpanii. Dodatkowo FC Barcelona dotarła do finału Ligi Mistrzyń. Łącznie Polka na swoim koncie zanotowała 43 gole i 13 asyst.

Co więcej, po raz pierwszy w historii wraz z reprezentacją Polski, kapitanka wystąpiła na turnieju głównym rangi mistrzowskiej. Mowa o Euro 2025, gdzie polski zespół zakończył swój udział na etapie rozgrywek grupowych, ale zanotował historyczne zwycięstwo nad Dunkami.

