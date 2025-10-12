Cios w serce reprezentacji Polski. Fatalne wieści prosto z FC Barcelony

O polskiej napastniczce pisaliśmy pod koniec września b.r. przy okazji Gali Złotej Piłki. Plebiscyt organizowany przez „France Football” co roku przyciąga największe gwiazdy, zarówno kobiecego, jak i męskiego futbolu, był dla Ewy Pajor wyjątkowo udany. Polka otrzymała nagrodę im. Gerda Müllera dla najlepszej strzelczyni sezonu 2024/25.

Kontuzja Ewy Pajor. Fatalne wieści o zdrowiu kapitanki reprezentacji

To wyróżnienie, które w przeszłości otrzymywał również Robert Lewandowski. Porównania do „Lewego” w przypadku Pajor są zresztą jak najbardziej na miejscu. Polska napastniczka jest bowiem najlepszą piłkarką nożną na przestrzeni wielu lat, spoglądając na drużynę narodową, a dodatkowo należy do ścisłej, światowej czołówki.

Co więcej, Pajor podczas wspomnianej Gali Złotej Piłki nie tylko otrzymała nagrodę im. Gerda Müllera, ale również zajęła wysokie, ósme miejsce w klasyfikacji generalnej plebiscytu „France Football”. Dla porównania RL9 został „wyceniony” na lokatę 17.

Tym bardziej smutne są wieści, które dotarły w niedzielę (tj. 12 października), co do zdrowia napastniczki Barcelony. Polka ponownie wpisała się na listę strzelczyń, ale w trakcie meczu Barcy doznała kontuzji.

Jest to uraz skręcenia prawego kolana, o czym poinformowano w oficjalnym komunikacie żeńskiej FC Barcelony. Sytuacja jest zatem poważna i Polsce pozostaje życzyć jak najszybszego powrotu do zdrowia.

Pajor w sezonie 2024/25 sięgnęła po mistrzostwo oraz Puchar Hiszpanii. Dodatkowo FC Barcelona dotarła do finału Ligi Mistrzyń. Łącznie Polka na swoim koncie zanotowała 43 gole i 13 asyst. Co więcej, po raz pierwszy w historii wraz z reprezentacją Polski, kapitanka wystąpiła na turnieju głównym rangi mistrzowskiej. Mowa o Euro 2025, gdzie polski zespół zakończył swój udział na etapie rozgrywek grupowych, ale zanotował historyczne zwycięstwo nad Dunkami.

