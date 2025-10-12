Śmiertelny wypadek w Rajdzie Nyskim. Zginął znany polski kierowca

Już wczoraj informowaliśmy o wypadku, który miał miejsce podczas Rajdu Nyskiego. Jeden z kierowców wypadł z trasy, w rejonie miejscowości Maciejowice, a samochód ostatecznie wpadł w osoby znajdujące się obok wyznaczonego odcinka rywalizacji. Ostatecznie dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala.

Śmierć na Rajdzie Nyskim. Tragiczny wypadek Artura Sękowskiego

Niestety, to nie był koniec złych wieści płynących z rywalizacji o Rajdowe Samochodowe Mistrzostwo Polski. W niedzielę dotarły bowiem tragiczne informacje o śmiertelnym wypadku. Zginął Artur Sękowski. Doświadczony, znany kierowca, bardzo lubiany w środowisku polskiego motorsportu.

Rajd Nyski zakończony po śmiertelnym wypadku na szóstym odcinku specjalnym

12 października, około godziny 11:30 na odcinku specjalnym Stary Las (powiat Nyski, gmina Głuchołazy) doszło do wypadku załogi numer 112, uczestniczącej w rundzie mistrzostw historycznych. Pomimo udzielenia natychmiastowej pomocy, na miejscu zginął 40-letni kierowca. Pilot trafił do szpitala. Z szacunku dla poszkodowanych, ich bliskich oraz całej społeczności rajdowej organizatorzy podjęli decyzję o zakończeniu zawodów. Rywalizacja nie będzie kontynuowana.

Samochód załogi numer 112 wypadł z trasy na szóstym odcinku specjalnym i zapalił się.

Na miejscu zdarzenia niezwłocznie pojawiły się służby zabezpieczające odcinek. Kierowcy niestety nie udało się uratować. Poparzonego pilota uwolniono z samochodu i przetransportowano do szpitala.

Organizatorzy zawodów składają najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego kierowcy oraz życzą szybkiego powrotu do zdrowia pilotowi. Jednocześnie proszą o uszanowanie prywatności poszkodowanych i powstrzymanie się od spekulacji. Na tym etapie organizatorzy nie będą udzielać dalszych komentarzy. Kolejne informacje zostaną przekazane, gdy tylko będzie to możliwe we współpracy z odpowiednimi służbami.

W mediach społecznościowych pojawia się mnóstwo komentarzy ludzi, którzy są w szoku po tym, co wydarzyło się w trakcie Rajdu Nyskiego. Sękowski od lat był jednym z kierowców, którego styl jazdy wyjątkowo przyciągał fanów.

„Nie mogę powstrzymać łez, nie mogę uwierzyć w to co się stało. Dlaczego akurat oni. Widziałem go wiele razy w akcji zawsze uśmiechnięty miły człowiek chociaż nie znałem Artura osobiście. Do wszystkich głupio mądrych nie piszcie głupot. Dzisiaj wszyscy jesteśmy w żałobie zginął wielki człowiek” – napisał Grzegorz Garbicz w komentarzu do cytowanego wcześniej wpisu Rajdu Nyskiego w mediach społecznościowych.

W swojej karierze Sękowski wygrywał m.in. Rajd Małopolski, Rajd Barbórka czy Rajd Nyski. Największe sukcesy odnosił w klasach PRO3, RWD, Classic i Historic Open +2000.

