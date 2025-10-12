Kolejny wypadek podczas Rajdu Nyskiego. Nie żyje kierowca

Na trasie Rajdu Nyskiego doszło do drugiego w ten weekend wypadku.

Drugi wypadek na trasie Rajdu Nyskiego. 40-letni kierowca nie żyje

Organizatorzy przekazali, że doszło do śmiertelnego wypadku, w którym zginął 40-letni kierowca, a jego pilot trafił do szpitala.

„Około godziny 11:30 na odcinku specjalnym Stary Las (powiat Nyski, gmina Głuchołazy) doszło do wypadku załogi numer 112, uczestniczącej w rundzie mistrzostw historycznych” – napisali organizatorzy rajdu.

facebook

„Pomimo udzielenia natychmiastowej pomocy, na miejscu zginął 40-letni kierowca. Pilot trafił do szpitala” – dodano.

Rajd został zakończony. Jego organizatorzy dodali, że na tym etapie nie będą udzielać dodatkowych informacji dotyczących zdarzenia. W komunikacie przekazali, że dalszy komentarz na temat wypadku zostanie opublikowany we współpracy z odpowiednimi służbami.

Pierwszy wypadek na trasie rajdu

To drugie tragiczne zdarzenie na trasie tegorocznego Rajdu Nyskiego. W sobotę z trasy wypadło auto i uderzyło w stojących na poboczu ludzi. Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala. Jedną z osób zabrał helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, drugą – karetka.

Poszkodowani to fotoreporterzy dokumentujący przebieg Rajdu Nyskiego. Odnieśli obrażenia kończyn dolnych. Osoby, w które wjechało auto rajdowe znajdowały się w miejscu, które przez organizatorów rajdu oznaczone było jako niebezpieczne.

Rajd Nyski. Osiem odcinków specjalnych

Rajd Nyski to część Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Zaplanowano go na sobotę i niedzielę (11 i 12 października).

– Czeka nas blisko 120 kilometrów ścigania na długich odcinkach. Na starcie zobaczymy blisko 90 załóg, w tym 37 załóg w ramach RSMP i 25 w ramach historycznych MP – mówił organizator rajdu, Michał Czapko.

Czytaj też:

Wyszedł na grzyby i zaginął. Doszło do niebezpiecznej sytuacjiCzytaj też:

Karambol na A1. Koszmarne utrudnienia na drodze. Policja radzi