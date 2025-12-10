Nikola Grbić był pod dużym wrażeniem. Ważne słowa selekcjonera reprezentacji

Trener reprezentacji Polski pojawił się w Hali Globus, żeby po raz kolejny zobaczyć na żywo w akcji najlepszy zespół poprzedniego sezonu w Polsce. Bogdanka LUK Lublin zachwyca również w bieżącej kampanii, mając na swoim koncie m.in. triumf w AL-KO Superpucharze Polski w katowickim Spodku.

Nikola Grbić pod wrażeniem Bogdanki LUK Lublin. Serb wyróżnił tercet

Lublinianie pokonali 3:0 Halkbank Ankara. Tureccy siatkarze byli tylko tłem dla debiutanta w Lidze Mistrzów. Co ciekawe, w poprzednim sezonie Halkbank dotarł do najlepszej czwórki rozgrywek, przegrywając dopiero w Final Four w łódzkiej Atlas Arenie.

W starciu z Bogdanką LUK turecka drużyna nie miała jednak za dużo do powiedzenia. Emocje zakończyły się właściwie w końcówce pierwszej partii. Kolejne dwie odsłony, to była już egzekucja ze strony gospodarzy.

– nie jest łatwo grać z Lublinem, który zrobił bardzo dużo presji na zagrywce, miał bardzo dobry atak. To nie jest niespodzianka, bo Lublin zagrał świetnie i zasłużenie wygrał 3:0 […] Oglądam dużo meczów PlusLigi i bardzo mi się podoba, jak gra Wilfredo Leon, Kewin Sasak i Marcin Komenda. Mam tylko nadzieję, że zostaną zdrowi do końca sezonu – przyznał przed kamerami Polsatu Sport selekcjoner Polaków.

Warto dodać, że Grbić wskazał na tercet, który na pewno pozostanie w Lublinie na kolejny sezon. Niedawno pojawiła się bowiem oficjalna informacja. Nie jest również tajemnicą, że Leon, Sasak i Komenda – to ofensywna oś drużyny narodowej. Grbić ma zatem duży komfort, mając sporą część drużyny, grającą w jednym klubie.

Dodatkowo Serb był świadkiem debiutu swojego ważnego w niedalekiej przeszłości zawodnika, Aleksandra Śliwki. Przyjmujący wrócił bowiem po poważnej kontuzji na boisko, zaliczając akurat w meczu w Lublinie debiut w barwach Halkbanku.

