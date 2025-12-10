Iga Świątek w duecie z Marylą Rodowicz! Takiego połączenia jeszcze nie było

Co tu kryć, w przypadku tego duetu, spotkała się królowa z królową. Maryla Rodowicz to postać, na której utworach wychowało się kilka pokoleń Polek i Polaków. Iga Świątek wygrywając sześć turniejów wielkoszlemowych (w tym legendarny Wimbledon), pozwoliła za to uwierzyć, że polski tenis może być na szczycie świata.

Iga Świątek z życzeniami dla Maryli Rodowicz. Piękny gest tenisistki

Wielokrotnie wspominaliśmy o działalności poza kortem naszej mistrzyni. Świątek tym razem wykazała aktywność, reagując na okrągłe, bo 80 urodziny Maryli Rodowicz. Legenda polskiej sceny muzycznej nie ukrywała, że jest wielką fanką sportu, a kibicowanie Świątek, to wręcz obowiązek.

Tenisistka pojawiła się u Rodowicz w domu. Świątek wręczyła artystce swoją rakietę do tenisa. W mediach społecznościowych pojawił się wpis ze strony tenisistki, ale też Rodowicz. Widać było, że dla obu szansa do spotkania, była dużym wydarzeniem.

„Mieć tyle energii, taką karierę, tyle historii i przeżyć, tak łączyć ludzi, a właściwie całe pokolenia...coś wyjątkowego. Sto lat w zdrowiu Pani Marylo i mam nadzieję, że zobaczymy się na korcie!” – napisała Świątek na Instagramie, dołączając zdjęcie.

Nieco dłużej o spotkaniu napisała za to Rodowicz. Z uśmiechem dodając, że w porównaniu wzrostu, sięga Świątek do okolic brody.

„Posiedziała chwile, gadu, gadu, napiła się wody i zniknęła. Jak sen zloty. Niezapomniane chwile. Ja, to mam szczęście. No i widać, jak na dłoni, że sięgam Idze do brody. No i byłam nieumalowana, no rzesz” – dodała Rodowicz.

Oba wpisy błyskawicznie stały się hitami w polskim internecie. Kibice Świątek oraz fani Rodowicz składają życzenia tej drugiej, będąc przy okazji zachwyconymi z takiego spotkania swoich idolek.

