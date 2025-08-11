Karol Nawrocki wrócił na ring! Prezydent wystąpił w szczególnej roli

Jan Bianga od urodzenia związany był z Trójmiastem. Urodzony w Sopocie, był jednak zawodnikiem Gedanii Gdańsk. Choć karierę rozpoczynał jeszcze jako dziecko, mając dziesięć lat i uprawiając gimnastykę w sopockim Sokole.

Prezydent Nawrocki ponownie na ringu! Szczególna okazja w Gdańsku

Bianga był świetnym pięściarzem. Łącznie w swojej karierze wygrał 176 walk, zremisował 12, a przegrał tylko w dziewięciu przypadkach. Dwukrotnie sięgał po medale mistrzostw Polski w pięściarstwie, wówczas bardzo mocno obsadzonego. W kategorii koguciej Bianga był dwa razy brązowym medalistą (1930 i 1931).

Legendarny zawodnik zasłynął swoją niezłomnością. Bianga był bowiem więziony w niemieckich obozach koncentracyjnych w okresie II wojny światowej. Odmówił bowiem wyrzeczenia się swojej polskości. Bianga przeszedł przez obozy w Nowym Porcie, Stutthofie, Sachsenhausen i Mauthausen-Gusen, gdzie spędził pięć lat.

Po powrocie z niewoli do rodzinnego Sopotu, po zakończeniu wojny, Bianga poświęcił się szkoleniu młodych bokserów. Pracował m.in. we Flocie Gdynia, Gwardii i Polonii Gdańsk, a także jako asystent trenera kadry narodowej. Zmarł w 1982 roku.

twitter

W niedzielę (tj. 10 sierpnia) w Klubie Bokserskim Brzostek Top Team w Gdańsku zainaugurowano Memoriał im. Jana Biangi. Wydarzenie swoją obecnością uświetnił Karol Nawrocki. Prezydent pojawił się na ringu, podkreślając, jak ważną postacią był i jest nadal patron pięściarskiego wydarzenia w Gdańsku.

– Jan Bianga nie był gotowy podpisać volkslisty, bo w jego sercu była Polska, w jego żyłach płynęła polska krew i był gotowy pójść cierpieć za to, że był przywiązany do Polski. Był w stanie ciężko pracować w kamieniołomach, być więzionym przez Niemców w obozach koncentracyjnych tylko dlatego, że był jednym z nas, był Polakiem takim, jak my – powiedział prezydent Nawrocki, cytowany przez Radio Gdańsk.

Nowy prezydent po raz pierwszy pojawił się już oficjalnie pełniąc swoje obowiązki w rodzinny mieście. Poza odwiedzeniem wspomnianego klubu bokserskiego, Nawrocki odwiedził m.in. Muzeum II Wojny Światowej.

Czytaj też:

Nikola Grbić ma spory ból głowy ws. reprezentacji. „Z tego powodu nie chcę czekać”Czytaj też:

To spory cios dla Andrzeja Dudy. Zaskakująca sytuacja po prezydenturze