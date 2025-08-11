Nikola Grbić ma spory ból głowy ws. reprezentacji. „Z tego powodu nie chcę czekać”

Niestety, nie po raz pierwszy tą najistotniejszą kwestią, jest zdrowie reprezentantów. Pod tym względem pojawiło się już sporo nazwisk na liście wśród wcześniej kontuzjowanych, nieobecnych ze względu na przemęczenie ostatnimi latami, czy obecnie wykluczonych ze względu na urazy. Postaci takie jak Aleksander Śliwka, Mateusz Bieniek, Marcin Janusz, Paweł Zatorski czy Bartosz Kurek, to tylko część siatkarzy ze wspomnianych grup.

Nikola Grbić o selekcji przed MŚ. Sytuacja w reprezentacji nie jest łatwa

Choć problemów nie brakuje, reprezentacja siatkarzy podczas Ligi Narodów nie miała sobie równych. VNL 2025 padło łupem Polaków, którzy w turnieju finałowym pokazali się z wyśmienitej strony, wygrywając wszystkie mecze po 3:0, kończąc z bilansem 9:0 w setach i mistrzami świata Włochami na rozkładzie w wielkim finale.

W niedzielę (tj. 10 sierpnia) po kilku dniach przerwy w treningach, przyjechała na zgrupowanie do Zakopanego. To właśnie tam Polacy będą przygotowywać się do nadchodzących MŚ.

Pojawiła się również oficjalna lista 25 zawodników, którzy są w szerokiej kadrze zgłoszonej na nadchodzący turniej. Choć fakt faktem, to tak naprawdę spośród grupy 18 zawodników trener Nikola Grbić wybierze turniejową „czternastkę”.

Liczba siatkarzy w Zakopanem jest nieco szersza, niż pierwotnie zakładano. A to głównie ze względu na problemy ze zdrowiem kolejnego, którego można dopisać do długiej listy, mianowicie libero Maksymiliana Graniecznego. Do zdrowia po dłuższej przerwie powracają za to wicemistrzowie olimpijscy: kapitan kadry Bartosz Kurek i Norbert Huber.

Kiedy należy się spodziewać ostatecznych wyników selekcji trenera Polaków?

– Będę chciał zawęzić listę tak szybko, jak to będzie możliwe, gdy już przekonam się, w jakiej formie są Kurek, Huber i Granieczny. 18 zawodnikom trudno zapewnić odpowiednią liczbę powtórzeń na treningach, bo część z nich musi czekać na swoją kolej, a to obecnie nie jest optymalne rozwiązanie. W tym momencie trudno jest mi określić, kiedy to zawężenie nastąpi, ale jeśli będę miał jakieś wątpliwości, to rozwieją się one w trakcie Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Myślę więc, że ogłoszenie składu na mistrzostwa świata nastąpi najpóźniej po zakończeniu tego turnieju. Może stać się to jednak wcześniej. Na początku Ligi Narodów miałem wiele pomysłów na to, kiedy ogłosić ostateczny skład na mundial. Moim celem jest jednak rozegranie sparingu z Brazylią 4 września już w składzie, który na drugi dzień uda się na Filipiny. Z tego powodu nie chcę czekać z ogłoszeniem czternastki do ostatniej chwili – przyznał selekcjoner Polaków, cytowany przez Onet i „Przeglądu Sportowego”.

Kadra Polaków na zgrupowaniu w Zakopanem

Atakujący: Kewin Sasak, Bartłomiej Bołądź, Bartosz Kurek.



Kewin Sasak, Bartłomiej Bołądź, Bartosz Kurek. Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej.



Marcin Komenda, Jan Firlej. Środkowy: Szymon Jakubiszak, Mateusz Poręba, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak, Norbert Huber.



Szymon Jakubiszak, Mateusz Poręba, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak, Norbert Huber. Przyjmujący: Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk, Bartosz Bednorz, Artur Szalpuk.



Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk, Bartosz Bednorz, Artur Szalpuk. Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny, Mateusz Czunkiewicz.

Spoglądając w terminarz kadry Polski, na horyzoncie są: wspomniany memoriał w Krakowie (29-31 sierpnia) oraz sparingowe starcie z Brazylią (4 września) w Atlas Arenie. Pierwszy mecz na MŚ Polacy zagrają 13 września. Rywalem będzie reprezentacja Rumunii. W rozgrywkach grupowych Polskę czekają jeszcze mecze z Katarem (15.09) oraz Holandią (17.09).

Polacy na ostatnich MŚ w 2022 roku zdobyli srebrne medale.

