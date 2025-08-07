Kadra reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ. Wiadomo, co z Bartoszem Kurkiem

Nikola Grbić i jego podopieczni akurat mają chwilę wolnego po tym, jak w świetnym stylu zdobyli złote medale Ligi Narodów. Polacy drugi raz w swojej historii zwyciężyli w tych rozgrywkach, wcześniej w 2023 roku. Dodatkowo należy pamiętać o sukcesie Polski w poprzedniczce VNL, czyli Lidze Światowej – w 2012 roku.

Kadra Polski na MŚ siatkarzy. Czy w turnieju zagra Bartosz Kurek?

Co ciekawe, wspomniane sukcesy – poza tym w obecnym sezonie – zanotował na swoim koncie Bartosz Kurek. Łącznie z LŚ 2012, kiedy był jeszcze młodym reprezentantem, ale już będącym jednym z liderów drużyny narodowej.

„Kuraś” ze względu na problemy zdrowotne w sezonie 2023 pełnił rolę rezerwowego. Wówczas numerem 1 wśród atakujących był Łukasz Kaczmarek, który zaliczył życiowy – jak dotychczas – sezon w reprezentacyjnych barwach.

O złocie VNL 2023 wspominamy również ze względu na postać Aleksandra Śliwki. Przyjmujący, który był pod nieobecność Kurka kapitanem kadry, był wówczas w bardzo dobrej formie. Jak wygląda sytuacja w roku 2025? Niestety, Śliwka doznał poważnej kontuzji tuż przed startem turnieju VNL w trójmiejskiej Ergo Arenie. Stało się jasne, że to dla niego koniec sezonu reprezentacyjnego, a sam uraz może również być problemem w kontekście rozgrywek klubowych dla siatkarza

Trudno się zatem dziwić, że w szerokim składzie 25 siatkarzy, Śliwka nie znalazł swojego miejsca. Jest za to Kurek, który jeszcze przed turniejem VNL w Polsce i późniejszymi finałami w Chinach, potwierdził, że będzie wracał do formy w kontekście turnieju MŚ.

Na liście pojawił się również Norbert Huber, wicemistrz olimpijski, który również po przerwie powrócił do reprezentacji. Co ciekawe, kadra w niedzielę (tj. 10 sierpnia) zjedzie się do Zakopanego, gdzie będzie przygotowywać się do najważniejszej imprezy w sezonie. Ostatecznie ma się tam pojawić 17 zawodników.

Na MŚ pojedzie za to turniejowa czternastka, więc należy zakładać, że kolejne nazwiska będą wkrótce odpadać.

twitter

Szeroki skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ 2025

Rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Komenda, Łukasz Kozub, Kajetan Kubicki.



Jan Firlej, Marcin Komenda, Łukasz Kozub, Kajetan Kubicki. Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Bartosz Gomułka, Bartosz Kurek, Aliaksei Nasevich, Kewin Sasak.



Bartłomiej Bołądź, Bartosz Gomułka, Bartosz Kurek, Aliaksei Nasevich, Kewin Sasak. Przyjmujący: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Michał Gierżot, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk.



Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Michał Gierżot, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk. Środkowi: Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak, Seweryn Lipiński, Mateusz Poręba.



Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak, Seweryn Lipiński, Mateusz Poręba. Libero: Mateusz Czunkiewicz, Maksymilian Granieczny, Kuba Hawryluk, Jakub Popiwczak.

Polscy siatkarze na nadchodzących MŚ zagrają w grupie B. Przeciwnikami Polaków będą kadry Rumunii (13 września), Kataru (15 września) oraz Holandii (17 września). Warto przypomnieć, że turnieje rangi MŚ w XXI wieku są dla polskich siatkarzy szczególnie udane. Polska zdobyła bowiem dwa srebra (2006 i 2022) oraz dwa złote medal (2014 i 2018). Podczas turnieju na Filipinach polski zespół z pewnością będzie znajdował się w gronie kandydatów do końcowego triumfu. Tym bardziej po złocie VNL 2025.

Czytaj też:

Daria Abramowicz o sytuacji z Igą Świątek. „Rozmawiałam z Igą na ten temat”Czytaj też:

Syn Michała Winiarskiego wkracza do dużej siatkówki. Mowa o dużym talencie