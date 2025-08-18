Jan Urban o największym problemie reprezentacji Polski. „Nie będziemy rozmawiali”

Przypomnijmy, że eks-selekcjoner Polaków Michał Probierz, podczas czerwcowego zgrupowania postanowił pozbawić opaski kapitańskiej Roberta Lewandowskiego. Dokonał tego jednak w stylu, który był… daleki od normalnych standardów. I to jest delikatnie określenie, bo trudno racjonalnie wytłumaczyć decyzję względem „Lewego”, którą ówczesny trener drużyny narodowej zakomunikował przez telefon. Dodajmy, kilkadziesiąt godzin wcześniej widząc się z RL9 osobiście.

Kto kapitanem reprezentacji Polski? Jan Urban stawia sprawę jasno

Probierz selekcjonerem już nie jest, a problem roli kapitana pozostaje. Będzie musiał się z nim zmierzyć nowy opiekun kadry Jan Urban. Czy będzie powrót do Lewandowskiego? A może mianowany przez Probierza nowy kapitan Piotr Zieliński?

– Sprawę opaski kapitańskiej rozstrzygniemy jeszcze przed meczem z Holandią. Przed zgrupowaniem. Ale nie powiem wam, którego konkretnie dnia. Ja chcę, żeby zawodnicy przyjeżdżający na zgrupowanie już w ogóle nie myśleli o sprawie. Że ona będzie przed zgrupowaniem rozwiązania. Koncentrujemy się tylko na pracy i naszym dwumeczu […] Nie będziemy rozmawiali w pokoju: A co zrobi, nie wiadomo co, odprawa, spotkanie. Nie, to ma być już za nami – przyznał selekcjoner Polaków, goszcząc na kanale Meczyki.pl.

Wiele wskazuje na to, że nowym/starym kapitanem będzie Lewandowski. Co ciekawe, pod nieobecność „Lewego” oraz kontuzji Zielińskiego, podczas nieudanego meczu z Finlandią (1:2) kapitańskie obowiązki pełnił Jan Bednarek.

Terminarz reprezentacji Polski. Z kim w 2025 roku zagrają piłkarze?

Jesień będzie bardzo ciekawa pod względem wyzwań, które staną przed piłkarską reprezentacją Polski. Polacy zagrają łącznie aż sześć spotkań, z czego pięć będzie meczami o stawkę. Granie rozpocznie się już 4 września, a zakończy 17 listopada.

We wrześniu Polska rozegra dwa mecze w ramach eliminacji do przyszłorocznego mundialu. Polacy zmierzą się na wyjeździe z Holendrami (4.09) oraz na swoim terenie z Finlandią (7.09). To drugie starcie odbędzie się na Superauto.pl Stadionie Śląskim. W Chorzowie Polacy zagrają również towarzysko w październiku, dokładnie 9.10, a rywalem będzie reprezentacja Nowej Zelandii.

Trzy ostatnie wyzwania drużyny trenera Urbana, to powrót do eliminacyjnego grania. Trzy dni po towarzyskim meczu w Chorzowie, Polacy zagrają na wyjeździe z Litwą (12.10). Ostatnia przerwa reprezentacyjna, zamykająca eliminacje do MŚ 2026, nastąpi w listopadzie. Najpierw hitowe starcie Polska – Holandia (14.11) na PGE Narodowym, a na koniec walki o bilety na mundial, wyjazd i mecz Malta – Polska (17.11).

