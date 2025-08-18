Nikola Grbić podjął kluczową decyzję. Wiadomo, co z reprezentacją Polski

Polscy siatkarze nie mają w ostatnich tygodniach powodów do narzekań. Choć wydawało się, że sezon poolimpijski może być nowym, dużo trudniejszym wyzwaniem, to Polacy raz jeszcze udowodnili, że nieprzypadkowo są liderem rankingu FIVB.

Nikola Grbić o składzie na MŚ. Trener reprezentacji Polski przyznał wprost

Kwestią, która z pewnością ciekawi kibiców, jest to, jak ostatecznie będzie wyglądać drużyna turniejowa na najważniejszą imprezę tego sezonu, czyli mistrzostwa świata. Polacy pojadą tam w bardzo dobrych nastrojach, mając w pamięci niedawne złoto Ligi Narodów, zdobyte w bezdyskusyjnym stylu – z bilansem 9:0 w setach i trzema wygranymi w turnieju finałowym – kolejno nad Japonią, Brazylią i Włochami.

Zanim MŚ 2025 na Filipinach (12-28 września) wystartują, Polaków czeka jeszcze memoriał im. Huberta Wagnera. To będzie ostatni test przed wyselekcjonowaniem grupy 14 siatkarzy na najważniejsze granie w tym roku reprezentacyjnym.

Trener Nikola Grbić zdradził, że ma zamiar zabrać na MŚ czwórkę przyjmujących. Wydaje się zatem, że głównym pytanie będzie decyzja pomiędzy Bartoszem Bednorzem a Arturem Szalpukiem. Pewna „trójka” to Tomasz Fornal, Wilfredo Leon i Kamil Semeniuk.

Dodatkowo znak zapytania pozostaje jeszcze przy Maksymilianie Graniecznym. Jeśli będzie w pełni zdrowia, stworzy duet z Jakubem Popiwczakiem. A jeśli nie, na trwającym zgrupowaniu w Zakopanem jest jeszcze Mateusz Czunkiewicz.

– Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to myślę, że do meczu towarzyskiego z Brazylią przed wylotem na Filipiny przystąpimy już w 14-osobowym składzie. Mam nadzieję, że nie będę musiał dokonać decyzji wcześniej z powodu jakichś kłopotów zdrowotnych. Pomysł jest taki, by w tym tygodniu zapadła decyzja co do obsady drugiego libero, a jedyna wątpliwość będzie dotyczyła przyjęcia. Poczekałbym do Memoriału Huberta Jerzego Wagnera, by ją rozstrzygnąć. Taki jest teraz pomysł, ale mogę też zdecydować co do tego wcześniej – przyznał w rozmowie z Agnieszką Niedziałek ze Sport.pl selekcjoner polskich siatkarzy.

Spoglądając w terminarz kadry Polski, na horyzoncie są: wspomniany memoriał w Krakowie (29-31 sierpnia) oraz sparingowe starcie z Brazylią (4 września) w Atlas Arenie. Pierwszy mecz na MŚ Polacy zagrają 13 września. Rywalem będzie reprezentacja Rumunii. W rozgrywkach grupowych Polskę czekają jeszcze mecze z Katarem (15.09) oraz Holandią (17.09).

Pozostała kadra Polaków na zgrupowaniu w Zakopanem

Atakujący: Kewin Sasak, Bartosz Kurek.



Kewin Sasak, Bartosz Kurek. Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej.



Marcin Komenda, Jan Firlej. Środkowi: Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak, Norbert Huber.



Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak, Norbert Huber. Przyjmujący: Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk, Bartosz Bednorz, Artur Szalpuk.



Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk, Bartosz Bednorz, Artur Szalpuk. Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny, Mateusz Czunkiewicz.



Polacy na ostatnich MŚ w 2022 roku zdobyli srebrne medale.

