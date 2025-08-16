Grbić dokonał zmian w reprezentacji Polski. „Dziękuję Bartkowi”

Wielkimi krokami zbliża się najważniejszy w tym sezonie turniej dla polskich siatkarzy, czyli mistrzostwa świata na Filipinach. Kadra Nikoli Grbicia jest uznawana za jednego z faworytów do medalu.

MŚ siatkarzy. Z kim zagrają Polacy?

Żaden z przeciwników w pierwszym etapie turnieju nie powinien sprawić Polakom problemów. Reprezentacja rozpocznie zmagania od rywalizacji z reprezentacją Rumunii (13 września). Dwa dni później Polacy zmierzą się z Katarem. Na koniec fazy grupowej (17 września) zostanie rozegrany mecz z Holandią.

Po awansie do 1/8 finału, który wydaje się niemal pewny, polscy siatkarze trafią na jedną z drużyn z grupy G, w której znalazły się Turcja, Libia, Kanada oraz Japonia.

Grbicia czeka trudna decyzja. Kto pojedzie na MŚ?

Najważniejszym pytaniem na ostatnim etapie przygotowań reprezentacji jest to, kto znajdzie się w „czternastce”, która poleci na Filipiny.

16 sierpnia szkoleniowiec postanowił rozwiać nieco wątpliwości. Nikola Grbić poinformował, że zdecydował się zawęzić grupę trenującą w Zakopanem do 16 siatkarzy.

Z marzeniami o udziale w mistrzostwach świata pożegnało się dwóch siatkarzy. W dalszych przygotowaniach nie będą uczestniczyć atakujący Bartosz Bołądź oraz środkowy Mateusz Poręba.

– Dziękuję Bartkowi i Mateuszowi za miesiące wspólnej pracy. Bardzo doceniam ich wkład i zaangażowanie w pierwszą część sezonu, których efektem jest złoty medal Siatkarskiej Ligi Narodów – podkreślił trener reprezentacji.

Decyzja selekcjonera nie powinna nikogo zaskoczyć. Bartosz Bołądź regularnie przegrywał rywalizację o miejsce w składzie meczowym z Kewinem Sasakiem a Mateusz Poręba musiał ustąpić miejsca Jakubowi Nowakowi i Szymonowi Jakubiszakowi.

PZPS poinformował jednak, że obaj zawodnicy pozostają do dyspozycji trenera, w przypadku kontuzji któregoś z siatkarzy.

Bartosz Kurek wraca do reprezentacji?

Skreślenie z listy byłego zawodnika PGE Projektu Warszawa i zeszłorocznego wicemistrza olimpijskiego oznacza, że niemal stuprocentowo pewny jest udział w turnieju Bartosza Kurka.

Kapitan polskiej kadry nie brał udziału m.in. w Lidze Narodów w Gdańsku ze względu na bóle pleców, które utrudniały mu normalne trenowanie.

twitter

Siatkarze pozostaną na zgrupowaniu w Zakopanem jeszcze przez tydzień. Następnie podopieczni Nikoli Grbicia pojadą do Krakowa, gdzie w dniach 29-21 sierpnia wezmą udział w Memoriale Wagnera. Przed mistrzostwami świata zawodników czeka jeszcze jeden sprawdzian – mecz towarzyski z Brazylią.

Czytaj też:

Skład reprezentacji Polski na MŚ. Jedno nazwisko zaskakujeCzytaj też:

Nikola Grbić ma spory ból głowy ws. reprezentacji. „Z tego powodu nie chcę czekać”