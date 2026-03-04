Mocne uderzenie w polskim futbolu! „Dość pajacowania”

Sprawa dotyczy nadchodzącego meczu Betclic 1. Ligi, w którym piłkarski Śląsk Wrocław zagra z Wisłą Kraków. Będzie to starcie na szczycie zaplecza PKO BP Ekstraklasy.

„Jeśli w ciągu 48h opinia publiczna nie otrzyma klarownej precyzyjnej informacji (nie bełkotu) – od Policji oraz Śląska Wrocław, co właściwie dzieje się we Wrocławiu i co zadecydowało o niewpuszczeniu naszych kibiców na stadion, nasz zespół nie pojedzie do Wrocławia. Nie możemy w takiej sytuacji ryzykować ich zdrowia, skoro władze Sląska Wrocław i Policja nie są w stanie zabezpieczyć spotkania – a nie wiemy, co będzie się działo poza nim.

Wnioskujemy o zamknięcie natychmiastowe stadionu na to spotkanie dla kibiców obu drużyn – nie będziemy przyglądać się temu co po raz kolejny zaburza sportową rywalizację. Na tę chwilę klub biznesu Wisły Kraków zrezygnował z wyjazdu do Wrocławia. Zrezygnowaliśmy również ze wszystkich zaproszeń i wcześniej zakupionych biletów premium przez naszych partnerów.

Dość pajacowania.

Poinformowałem już trenera drużyny i prezesa PZPN o decyzji. Dość robienia pośmiewiska z ligi, sponsorów i traktowania w taki sposób społeczności. Idiotyczny wywiad pana prezesa ŚW z dziś rana przelał szare goryczy. Nie ma mojej zgody, aby rujnować reputację Wisły Kraków swoim brakiem kompetencji” – napisał na portalu X prezes krakowskiego klubu.

Burza przed meczem Śląsk Wrocław – Wisła Kraków. Będzie bojkot?

Sytuacja jest bardzo napięta od dobrych kilku dni. Punktem zapalnym okazała się decyzja dotycząca niewypuszczenia na sektor gości kibiców Wisły Kraków. Decyzja, która zdecydowanie nie spodobała się krakowskiej stronie. Czemu, summa summarum, trudno się dziwić, bo w normalnych realiach widowisko sportowo powinno być dostępne dla kibiców obu drużyn.

