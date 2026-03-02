Były reprezentant Polski wraca do gry? Zwrot ws. dopingowej wpadki

Co ciekawe, Polska Agencja Antydopingowa uchyliła tymczasowe zawieszenie nałożone na zawodnika. Poniżej można przeczytać pełną treść poniedziałkowego oświadczenia.

Sprawa zawodnika jest obecnie rozpoznawana przez Panel Dyscyplinarny I Instancji. Zawodnik był zawieszony od dnia 30 maja 2025 roku.

Mikołaj Sawicki został odwieszony. Czy to koniec koszmaru siatkarza?

Jakie będą kolejne odsłony tej historii? We wspomnianym oświadczeniu POLADA znalazły się również pytania i odpowiedzi dotyczące sytuacji związanej zarówno z siatkarzem, jak i tenisistą Jakubem Januchowskim. Postać Sawickiego jest jednak dużo bardziej znana w środowisku sportowym – mowa o mistrzu Polski z Bogdanką LUK Lublin i byłym reprezentancie kraju. Stąd też uwaga w głównej mierze skupiona jest właśnie na przyjmującym z PlusLigi.

Ten fragment oświadczenia jest kluczowy:

Informujemy, że Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) w dniu 27 lutego br. wieczorem przekazała oficjalne pisma do Polskiej Agencji Antydopingowej dotyczące wyników analitycznych próbek moczu dwóch zawodników, które zostały przebadane przez Polskie Laboratorium Antydopingowe (PLAD). Sprawa dotyczy próbek, dla których PLAD wydało wynik pozytywny (wynik niekorzystny analitycznie Adverse Analitical Finidng) na obecność substancji należącej do grupy S6. Stymulanty z listy substancji i metod zabronionych WADA o nazwie „modafinil metabolite modafinil acid”. Zgodnie z informacją otrzymaną od WADA, zastosowana przez PLAD potwierdzająca metoda analityczna nie dała wystarczających dowodów na obecność modafinil acid w próbkach i zaklasyfikowanie przypadku jako wynik niekorzystny analitycznie, tj. AAF. Jednocześnie WADA w swojej korespondencji nie rozstrzyga, czy w próbkach faktycznie znajduje się lub niezabroniona substancja, pierwotnie zaraportowana przez PLAD jako AAF. Biorąc pod uwagę zasadę sprawiedliwości i dobro zawodników, POLADA, idąc za rekomendacją WADA, niezwłocznie rozpoczęła działania zmierzające do odwieszenia obu sportowców.

Wygląda zatem na to, że doszło do błędu laboratoryjnego ze strony Polskiego Laboratorium Antydopingowego (PLAD). Z tego też względu POLADA podjęła kroki w stronę odwieszenia obu zawodników (tj. Sawickiego i Januchowskiego).

Co jednak istotne, POLADA we wspomnianych pytaniach i odpowiedziach, dołączonych do oświadczenia, podkreśla – że na tym etapie postępowania nie można mówić o uniewinnieniu. Konieczne jest przeprowadzenie ponownych analiz próbek w innym laboratorium akredytowanym przez WADA. Wymaga to zgody zawodników lub decyzji organów rozpoznających sprawy.

W przypadku Sawickiego obecne uchylenie sprawia, że zawodnik może trenować i brać udział w rywalizacji sportowej.

