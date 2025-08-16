Lavarini ogłosił skład reprezentacji Polski. Jedno nazwisko zaskakuje

Dokładnie za siedem dni polskie siatkarki rozpoczną zmagania w mistrzostwach świata w Tajlandii. Kadra Stefano Lavariniego na pierwszy ogień zmierzy się z reprezentacją Wietnamu. Mecz zostanie rozegrany w sobotę 23 sierpnia. Dwa dni później Polki zagrają z Kenią. Fazę grupową zakończy pojedynek z Niemkami.Do fazy pucharowej w Bangkoku awansują po dwie najlepsze drużyny.

MŚ siatkarek w Tajlandii. Lavarini odkrył karty

16 sierpnia włoski szkoleniowiec ogłosił nazwiska 14 reprezentantek, które powalczą w Tajlandii o zdobycie pierwszego od 63 lat medalu MŚ dla Polski. Trudno mówić tutaj o wielkich zaskoczeniach, ponieważ trzy dni temu siatkarki w składzie, który zagra w mundialu, poleciały do Azji. Zawodniczki aklimatyzują się w Japonii, zanim udadzą się na Phuket, gdzie rozgrywane będą mistrzostwa świata.

W podanym przez trenera składzie nie zabrakło największych gwiazd m.in. Malwiny Smarzek, Martyny Łukasik czy Magdaleny Stysiak.



Stefano Lavarini sprawił jednak pewne niespodzianki. W miejsce rozgrywającej Alicji Grabki, która w Lidze Narodów była drugą rozgrywającą, powołał Marlenę Kowalewską. Siatkarka wróci do gry po kontuzji kolana. Początkowo indywidualnie trenowała w Szczyrku. Do zespołu dołączyła podczas zgrupowania na początku sierpnia.

Z kolei Weronikę Centkę-Tietianiec, która ma problemy zdrowotne i z powodu kontuzji musiała zakończyć sezon reprezentacyjny, zastąpi Sonia Stefanik.

MŚ siatkarek. Oto pełen skład reprezentacji Polski

Tak wygląda pełen skład polskiej kadry na mistrzostwa świata:

Atakujące: Malwina Smarzek, Magdalena Stysiak

Rozgrywające: Marlena Kowalewska, Katarzyna Wenerska

Środkowe: Aleksandra Gryka, Magdalena Jurczyk, Agnieszka Korneluk, Sonia Stefanik

Przyjmujące: Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske, Martyna Łukasik, Julita Piasecka

Libero: Justyna Łysiak, Aleksandra Szczygłowska

