Kibice z Izraela pod ostrzałem polityków z Polski. UEFA reaguje

Nie milkną echa skandalu, do którego doszło podczas meczu Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa w Lidze Konferencji. O spotkaniu stało się głośno nie za sprawą rywalizacji na boisku a skandalicznego zachowania kibiców z Izraela, którzy kierowali w stronę Polaków mnóstwo wyzwisk. Na trybunach pojawił się także transparent z napisem „Murderers since 1939”.

Skandal podczas meczu Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa

Na reakcję polskich polityków nie trzeba było długo czekać. Oburzenia postawą fanów Maccabi Hajfa nie ukrywał Karol Nawrocki. „Skandaliczny transparent obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było trzy mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa” – napisał prezydent w mediach społecznościowych.

W podobnym tonie wypowiedział się szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że „nie ma i nie będzie zgody na kłamstwa historyczne wobec Polski”. Polityk domagał się także stanowczej reakcji władze UEFA.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że „po meczu w Debreczynie policja wystąpiła do strony węgierskiej o możliwość zidentyfikowania sprawców wywieszenia skandalicznego transparentu”.

Zachowanie izraelskich kibiców potępiło także MSZ. W oficjalnym oświadczeniu poinformowano, że „ani na stadionach sportowych, ani poza nimi nie ma miejsca na przemoc i mowę nienawiści”. Dodano, że „przedstawiciele resortu rozmawiali już w tej sprawie ze stroną izraelską”.

Kibice z Izraela obrażają Polaków. Jest reakcja

Skandal na trybunach nie umknął uwadze Toma Rose'a, który wkrótce ma zostać ambasadorem USA w Polsce. „Jako dumny amerykański Żyd i niezłomny zwolennik Izraela, jestem wściekły – zniesmaczony, oburzony i zawstydzony – tym przeklętym spektaklem antypolskiej nienawiści, jaki wczoraj zainscenizowali kibice Maccabi Hajfa” – napisał dyplomata. W opinii Amerykanina „nie było to zwykłe chuligaństwo a wyrachowany akt oszczerstwa”.

„Ohydne zachowanie niektórych kibiców. Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie ani nigdzie indziej. Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców” – to z kolei oświadczenie ambasady Izraela w Polsce.

UEFA wszczyna postępowanie. Raków Częstochowa zostanie ukarany?

Natomiast przedstawiciele świata sportu domagają się stanowczej reakcji od władz UEFA. O wnioskach w tej sprawie pisali m.in. szef PZPN Cezary Kulesza i minister sportu Jakub Rutnicki.

O krok dalej poszły władze Rakowa Częstochowa, które domagają się wykluczenia Maccabi Hajfa z rozgrywek europejskich w kolejnym sezonie. Przedstawiciele klubu zaznaczyli, że „nie ma ich zgody na manipulowanie historią”.

Przypomnieli również o heroicznej postawie Polaków podczas II wojny światowej, który ratowali Żydów.

15 sierpnia UEFA wydała komunikat, w którym stwierdzono, że postępowanie dyscyplinarne zostało wszczęte nie tylko przeciwko klubowi z Izraela, ale również drużynie Ekstraklasy.

W komunikacie wspomniano, że zarzuty wobec Maccabi Hajfa dotyczą „niewłaściwego postępowania zespołu” oraz „przekazywania wiadomości niepasującej do wydarzenia sportowego”. Ten ostatni zarzut jest kierowany także pod adresem ekipy Marka Papszuna.

UEFA wykluczy Izrael z rozgrywek?

W tym kontekście warto przypomnieć, że obecność sportowców z Izraela w światowych rozgrywkach budzi spore kontrowersje. Rosjanie po rozpoczęciu wojny w Ukrainie zostali wykluczeni z możliwości udziału w większości turniejów. Tymczasem Izrael za ataki w Strefie Gazy nie ponowi żadnych konsekwencji.

W słoweńskim programie „Odmevi” szef UEFA był dopytywany, dlaczego Izrael nie jest traktowany tak samo, jak Rosja. Aleksander Ceferin udzielił mocno wymijającej odpowiedzi.

Odparł, że „co do zasady nie jest zwolennikiem zawieszania sportowców, jednak w tym przypadku sport mocno miesza się z polityką”. – Wojna trwa od trzech lat, sportowcy są zawieszeni a sytuacja jest gorsza niż była. Wiem, że jest tam wielu przeciwników reżimu, ale wciąż nie mogą grać – stwierdził.

W dalszej części rozmowy Aleksander Ceferin dodał, że „jego zdaniem każdy sportowiec powinien mieć prawo rywalizować a problemy polityczne powinny być rozwiązywane w inny sposób”.

