Ważą się losy Roberta Lewandowskiego. Zaskakujące doniesienia z Barcelony!

Warto przypomnieć, że kilkanaście tygodni temu pojawiły się pierwsze wieści dotyczące przyszłości Roberta Lewandowskiego w szeregach mistrzów Hiszpanii. Najczęściej przekazywano informacje, że najpewniej z Polakiem nie zostanie przedłużona umowa, więc sezon 2025/26 będzie ostatnim dla RL9 w stolicy Katalonii.

Pini Zahavi w Barcelonie. Co z przyszłością Roberta Lewandowskiego?

Co więcej, ze względu na wygasający w czerwcu 2026 kontrakt, Barcelona mogłaby chcieć sprzedać mającego swoje lata piłkarza. Usługami Lewandowskiego miały być zainteresowane kluby z Arabii Saudyjskiej. Właśnie tam od kilku sezonów największą gwiazdą jest Cristiano Ronaldo.

Niespodziewanie w Barcelonie pojawił się jednak Pini Zahavi, czyli człowiek, który zarządza m.in. sprawami transferowymi z udziałem „Lewego”. Nie jest jednak tajemnicą, że jeden z najsłynniejszych agentów piłkarskich na świecie, jest mocno zaprzyjaźniony zarówno z trenerem Hansi Flickiem, jak i szefem Barcy Joanem Laportą.

twitter

Czy podczas spotkania doszło do rozmów o przyszłości Polaka? O tym bezpośrednio nie informuje dziennikarz Carlos Monfort ze „Sportu”. Pojawiają się jednak nagrania, na których widać m.in. wspomniany tercet, czyli Zahavi, Laporta i Flick, pojawiają się w tej samej restauracji. A wokół takich dowodów katalońskie media potrafią już obudować odpowiednio rozbudowaną historię domysłów.

twitter

„Jednym z tych, których zainteresowanie w ostatnich tygodniach mocno wzrosło, jest Robert Lewandowski. Według różnych doniesień polski napastnik od kilku tygodni jest przedmiotem zainteresowania klubów z ligi saudyjskiej […] Jednak, pomimo pewnych spekulacji, pragnieniem piłkarza zawsze było pozostanie w Barcelonie. Do tego pory zawodnik nie trzymał żadnych formalnych ofert, a jego otoczenie koncentruje się na sportowych celach sezonu. Twierdzi się, że Polak chce odwdzięczyć się klubowi za wysiłek finansowy włożony w pozyskanie go, swoją dobrą grą na boisku” – czytamy w tekście opublikowanym przez kataloński „Sport”.

Przypomnijmy, że Lewandowski nie weźmie udziału w inauguracji sezonu Barcy. Polak doznał bowiem kontuzji lewego uda. To uraz, który powtórzył się względem wcześniejszej kontuzji, wykluczającej „Lewego” z końcówki sezonu 2024/25.

W najbliższą sobotę (tj. 16 sierpnia) Barcelona zagra na wyjeździe z Mallorcą. Początek spotkania o godzinie 19:30. Mecz będzie pokazywany na antenie Eleven Sport 1.

Czytaj też:

Robert Lewandowski podjął decyzję ws. reprezentacji Polski. Jasna deklaracja!Czytaj też:

Polscy kibice zostali zaatakowani! Szokujące nagrania trafiły do sieci