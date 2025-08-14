Polscy kibice zostali zaatakowani! Szokujące nagrania trafiły do sieci

O czym dokładnie mowa? W starciu Crveny Zvezdy i Lecha trafiły na siebie dwa bardzo mocne kibicowsko kluby. Poznaniacy, zgodnie z przewidywaniami, nawet mając w pamięci porażkę 1:3 na swoim terenie, wybrali się do Belgradu, wspierać Kolejorza. Serbscy kibice byli na to przygotowani. Jak się niestety okazało, gospodarze chcieli „dać nauczkę” Polakom już po ostatnim gwizdku rewanżu.

Szokujące nagrania z Belgradu. Serbscy pseudokibice zatrzymali ruch

Jeszcze zanim o tym, co wydarzyło się po meczu w Belgradzie (1:1 i 4:2 w dwumeczu na korzyść Crveny), warto wspomnieć, co miało miejsce przed rozpoczęciem spotkania. Do sieci trafiały nagrania, pokazujące zwartą grupę kibiców Lecha, którzy pojawili się w centrum serbskiej stolicy. Pojawiały się również doniesienia, że nie brakowało aktów wandalizmu, miejscowa policja miała zatrzymać kilka osób z poznańskiej strony.

A co po meczu? Otóż Serbowie najwyraźniej mieli ochotę „wziąć rewanż” na przyjezdnych. O czym dokładnie mowa? Sytuacji, która miała miejsce na jednej z autostrad. Pseudokibice Crveny zatrzymali bowiem ruch i grupą liczącą – zdaniem serbskich mediów sportowych – nawet w okolicach 200 osób, zaczęli szukać swoich przeciwników z Polski.

Miało dojść do wymiany ciosów na linii belgradzko-poznańskiej. Kilku pseudokibiców został poszkodowanych. Jak widać na nagraniach, zatrzymany ruch samochodowy miał na celu odnalezienie pojazdów z ludźmi, którzy przejechali wiele kilometrów, żeby wspierać Kolejorza w walce o Ligę Mistrzów.

Sześć prób Lecha Poznań. Trudna polska droga do Ligi Mistrzów UEFA

Dwumecz z Crveną Zvezdą Belgrad w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów był kolejną, już szóstą próbą sforsowania bram najbardziej prestiżowych rozgrywek ze stajni UEFA.

Kolejorz, spoglądając na historię istnienia Champions League (tj. od sezonu 1992/93), po raz pierwszy stanął do eliminacyjnej walki w premierowej edycji, po zmianie nazwy z Pucharu Europy Mistrzów Klubowych (lata 1956-92).

Pierwszym rywalem, który okazał się lepszy od Lecha, był szwedzki IFK Göteborg, w II rundzie. Następnie, sezon 1993/94 i porażka na tym samym etapie ze Spartakiem Moskwa. Kolejne podejście to już XXI wiek i kampania 2010/11.

W III rundzie lepsza okazała się Sparta Praga. Następnie sezon 2015/16 i przegrana (również III runda) ze szwajcarskim FC Basel. I ta przedostatnia – wliczając nadal trwającą – czyli 2022/23, kompromitująca wpadka już w I rundzie eliminacji z azerskim Karabachem.

