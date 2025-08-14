Izraelscy kibice obrażają Polaków. „Mordercy od 1939 roku”

Ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie, piłkarze Maccabi Haify swoje mecze w roli gospodarzy rozgrywają na stadionie w węgierskim Debreczynie. To właśnie tam piłkarze Rakowa Częstochowa triumfowali w czwartkowy wieczór, wygrywając 2:0 – zapewniając sobie tym samym awans do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji.

Trzeba jednak przyznać, że wynik sportowy pozostał w cieniu tego, co zrobili kibice w barwach Maccabi. W drugiej połowie spotkania wywieszono bowiem transparent, którego treść była po prostu skandaliczna.

twitter

„Mordercy od 1939 roku” – brzmiał napis.

To skandaliczne zachowanie, które powinno zostać natychmiast potępione, przez władze UEFA na czele.

Skandaliczne zachowanie kibiców z Izraela. Jest reakcja Kosiniaka-Kamysza

Na pierwsze, ostre komentarze, nie trzeba było długo czekać. Głos zabrał m.in. szef Ministerstwa Obrony Narodowej.

"Absolutnie skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców podczas meczu Ligi Konferencji względem Polski i Polaków. Konieczna jest jednoznaczna reakcja UEFA. Nie ma i nie będzie zgody na kłamstwa historyczne wobec naszego narodu" – napisał na platformie X wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

twitter

W podobnym tonie na konferencji pomeczowej wypowiadał się trener Rakowa Marek Papszun. Szkoleniowiec częstochowian był zbulwersowany tym, co zaprezentowali kibice Maccabi. Nic nie jest w stanie wyjaśnić takiego zachowania ze strony fanów gospodarzy, spoglądając w szerszym kontekście historycznym.

Teraz pozostaje czekać, czy UEFA faktycznie wyciągnie jakiekolwiek konsekwencje wobec wydarzeń, mających miejsce na stadonie w Debreczynie. Polska strona nie powinna pozostawić tej sprawy bez komentarza i oficjalnego sprzeciwu, na czele z interwencją m.in. Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Czytaj też:

Jagiellonia Białystok o krok od koszmaru. Raków Częstochowa wyrzucił klub z IzraelaCzytaj też:

Legia Warszawa sięgnęła po znaną postać z reprezentacji. Głośny transfer