Legia Warszawa sięgnęła po znaną postać z reprezentacji. Głośny transfer

Choć tak właściwie należałoby napisać, że człowiek od zadań defensywnych. Tak przynajmniej przedstawił nowy nabytek Legii Warszawa inny, były reprezentant Polski, a nawet kapitan drużyny narodowej sprzed lat, Michał Żewłakow.

– Jest to piłkarz, który od dłuższego czasu gra wysokim poziomie, o najwyższe cele i rywalizował też w europejskich pucharach. Ma odpowiednie doświadczenie, jakość i wzrost. Może grać na pozycji numer sześć, ale tez jako środkowy obrońca – ocenił dyrektor sportowy Legii.

Mający 30 lat piłkarz w minionym sezonie występował w barwach AEK Ateny. W 34 rozegranych meczach Szymański zanotował 3 asysty. W greckim klubie wystąpił łącznie 190 razy, zdobył 11 bramek i miał 12 asyst, a także wywalczył mistrzostwo oraz puchar Grecji w sezonie 2022/23.

Damian Szymański piłkarzem Legii Warszawa. Głośny transfer!

Warto dodać, że Szymański jeszcze stosunkowo niedawno był piłkarzem, który regularnie znajdował się wśród powołanych do reprezentacji Polski. Łącznie w najważniejszej piłkarskiej drużynie w kraju zawodnik rozegrał 18 spotkań, zdobywając 2 gole. Jeden z nich, w pamiętnym meczu eliminacji MŚ 2022, w którym Polska zremisowała (1:1) z Anglią. Szymański dał wówczas wyrównanie gospodarzom, a PGE Narodowy oszalał.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się podpisać kontrakt z Legią Warszawa. Wracam do Polski, chcę grać o najwyższe cele, o mistrzostwo, Puchar Polski i grę w europejskich pucharach. Jestem głodny zwycięstw i chcę podnosić puchary wspólnie z Legią – powiedział Szymański po podpisaniu kontraktu z warszawskim klubem.

Legia z pewnością pozyskała gracza, który może przez kilka lat stanowić o sile formacji odpowiedzialnych za zabezpieczenie dostępu do własnej bramki. Dodatkowo Szymański potrafi odnaleźć się w polu karnym przeciwnika, m.in. za sprawą stałych fragmentów gry. Wydaje się zatem, że to dobry wybór warszawskiego klubu.

