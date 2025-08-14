Ogromna tragedia w świecie sportu. Polak targnął się na swoje życie

Tomasz Jędrzejak odszedł 14 sierpnia 2018 roku. To były wyjątkowo tragiczne wieści dla świata żużla. „Ogór”, jak nazywany był Jędrzejak, był bardzo lubiany i szanowany przez kibiców. Niestety, siedem lat temu mający 39 lat zawodnik targnął się na swoje życie.

Tragedia Tomasza Jędrzejaka. Żona żużlowca po latach zabrała głos

W 2012 roku Jędrzejak sięgnął po sensacyjne, indywidualne mistrzostwo Polski, ogrywając konkurencję na torze w Zielonej Górze. Choć pochodził z Ostrowa Wielkopolskiego, to z żużlowym Wrocławiem miał najwięcej wspólnego. Jeździł najpierw dla Atlasa Wrocław (2002-03 i 2007-08), a następnie w barwach Betard Sparty Wrocław (2011-17) będąc jej kapitanem.

Ostatnim klubem Jędrzejaka była Stal Rzeszów. Żużlowiec rozstał się z Wrocławiem, ale ostatecznie – wbrew oczekiwaniom ostrowskich kibiców – postawił na jazdę w stolicy Podkarpacia. To spowodowało, że pod adresem Jędrzejaka kierowane były spore pretensje, internetowy hejt ze strony fanów w Ostrowa.

Dodatkowo nie układała się nowa, rzeszowska rzeczywistość. Po latach spędzonych we Wrocławiu Jędrzejak nie do końca mógł odnaleźć się w nowych realiach. Pojawiły się problemy finansowe, „Ogór” miewał w tamtym czasie często smutne oczy, o czym po czasie opowiadali ci, którzy mieli z nim kontakt.

Choć Jędrzejak był twardzielem, depresja okazała się przyczyną gigantycznej tragedii. Żużlowiec targnął się na swoje życie.

– Po latach można powiedzieć, że depresja była przyczyną tej tragedii. Można połączyć pewne fakty, o których wcześniej absolutnie nie powiedziałabym, że to mogą być symptomy choroby. Dla mnie Tomek był twardzielem, wręcz bohaterem. Cokolwiek by się nie działo, uważałam, że on sobie poradzi, że wyjdzie z każdych problemów […] Mówiliśmy sobie o wszystkim, a z chorobą do samego końca potrafił się ukrywać. Pewnie nie chciał mnie martwić. Po upływie czasu zaczęłam kojarzyć, że wysyłał mi sygnały, że coś może chciał mi powiedzieć, natomiast w życiu się po nim czegoś takiego nie spodziewałam – powiedziała dla WP/SportoweFakty żona „Ogóra” Karolina Jędrzejak.

Kibice żużla pamiętają o swoim idolu. Na stadionie we Wrocławiu, gdzie jeździli i nadal jeżdżą żużlowcy Betard Sparty, pojawił się nawet specjalny pomnik pamięci „Ogóra”. W rodzinnym Ostrowie również pojawiła się specjalna tablica w murze trybuny głównej stadionu. Żużlowy świat pamięta o Tomaszu Jędrzejaku.

