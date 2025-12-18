Wielka impreza sportowa w Warszawie. Polacy mogą powiedzieć „nie”

Polski rząd zapowiedział podjęcie starań o możliwość organizacji letnich igrzysk olimpijskich w naszym kraju w 2040 lub 2044 roku. Osią projektu miałaby być Warszawa.

Trzaskowski o igrzyskach olimpijskich w Warszawie

W ocenie Rafała Trzaskowskiego „organizacja igrzysk olimpijskich w Warszawie to bardzo dobry pomysł, ponieważ daje pewien impuls rozwojowy nie tylko stolicy, ale i całej Polsce”. – Takie igrzyska odbywałyby się w Warszawie, w okolicach, ale również w innych miastach Polski. Tam także powstałaby nowa infrastruktura – stwierdził samorządowiec na antenie RMF FM.

Dopytywany, czy nie lepiej przeznaczyć środki finansowe na organizację tak wielkiej imprezy sportowej np. na budowę mieszkań, polityk KO podkreślił, że „te kwestie się nie wykluczają”.

– Trzeba robić jedno i drugie. Pozyskiwać pieniądze również na infrastrukturę, która jest konieczna do organizacji igrzysk. To trochę jest tak, że jest pewien cel, jest pewien impuls, tak jak w przypadku mistrzostw w piłce nożnej Europy Ukraina-Polska, gdzie udało się wybudować fantastyczną infrastrukturę, nie tylko sportową – tłumaczył prezydent Warszawy.

– Dla mnie to jest przede wszystkim też sygnał, że rząd chciałby inwestować w Warszawie a kolejne rządy byłyby związane tym celem i tą obietnicą – dodawał.

Warszawa chce igrzysk olimpijskich. Będzie referendum?

W związku z pomysłem zgłoszenia Polski do roli gospodarza igrzysk olimpijskich, pojawił się temat organizacji referendum, w którym warszawiacy zostaliby zapytani o zdanie, czy chcą w swoim mieście takiej imprezy. Na podobny krok zdecydowały się władze Krakowa, gdy miasto chciało się ubiegać o organizację zimowych igrzysk olimpijskich w 2022 roku.

Rafał Trzaskowski nie ukrywa, że jest przeciwnikiem takiego rozwiązania. – Zmieniły się przepisy i to państwo odpowiada za organizację igrzysk. Rozgrywki odbywałyby się nie tylko w Warszawie, więc tak naprawdę musielibyśmy zapytać wszystkich Polaków, co sądzą na ten temat. Rząd przygotuje taką koncepcję, że mam nadzieję, że będzie dla niej akceptacja. W takiej sytuacji musielibyśmy pytać obywateli o każdą decyzję – wyjaśniał polityk KO.

